¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo? La pareja sentimental de El Mencho que reveló su ubicación

Durante la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, murió a causa de las heridas que sufrió en un enfrentamiento con el Ejército mexicano cuando intentaba escapar por una de las zonas boscosas del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Ante esta situación, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, reveló posteriormente que el narcotraficante, de 56 años, fue ubicado unas 48 horas antes de su muerte gracias al seguimiento realizado mediante tácticas y estrategias del personal de inteligencia mexicano y estadounidense a una de sus parejas sentimentales: Guadalupe Moreno Carrillo.

Conforme a lo expuesto por Trevilla, la pareja de “El Mencho” llegó al municipio de Tapalpa durante la noche del viernes 20 de febrero. Sin embargo, aunque la mujer se retiró del lugar al día siguiente, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano detectaron que Nemesio Oseguera permaneció en la zona junto con su círculo de seguridad, por lo que comenzó a planearse el operativo.

Frente a este escenario, y debido a que el secretario de la Defensa no brindó más detalles sobre Guadalupe Moreno, la información proporcionada por Trevilla Trejo desató dudas sobre la pareja sentimental de “El Mencho”, quien, de acuerdo con documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, estaba vinculada con el narcotraficante desde diciembre del 2022.

¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo?

Según un informe de la Guardia Nacional de México, consultado por el canal de televisión mexicano Milenio, Guadalupe Moreno Carrillo era identificada como la pareja sentimental de “El Mencho” desde finales del 2022. No obstante, también figuraba en el CJNG como parte del grupo de coordinadores regionales y jefes de plaza en el estado de Jalisco, junto con otras mujeres.

Asimismo, de conformidad con el reporte de la Guardia Nacional mexicana, Guadalupe Moreno Carrillo es una mujer de aproximadamente 55 años, de piel clara y cabello oscuro, por lo que en las redes sociales se ha viralizado una supuesta imagen suya realizada mediante inteligencia artificial con base en las características compartidas por los medios de comunicación en México.

Por lo tanto, el nombre de Guadalupe Moreno Carrillo ha comenzado a cobrar popularidad a nivel internacional en las plataformas digitales, pues su visita al líder del CJNG habría sido clave para dar con el paradero de “El Mencho”, quien fue el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación desde principios del 2011 y logró burlar a las autoridades de México y los Estados Unidos.

La aparición de Guadalupe en el panorama sugiere que la nacida en el estado de Michoacán podría haber tenido una participación mucho más activa en el CJNG, al igual que otros familiares y personas cercanas a Oseguera Cervantes, por lo que la Fiscalía General de la República la considera prófuga de la justicia por su posible participación en actividades criminales junto con Rubén.

Las parejas sentimentales de "El Mencho"

Guadalupe Moreno Carrillo no es la primera pareja sentimental de “El Mencho” vinculada al crimen, pues su exesposa Rosalinda González Valencia también fue clave dentro de la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación, por lo que estuvo presa durante más de cinco años luego de realizar operaciones de narcotráfico desde México hacia los Estados Unidos y Australia.

Asimismo, con base en el reporte de la Guardia Nacional, existen otras dos mujeres que presuntamente son parejas sentimentales de “El Mencho” y trabajan como coordinadoras regionales y jefas de plaza en todo el territorio mexicano. Dadas las circunstancias, el vínculo amoroso de Oseguera Cervantes con estas mujeres podría salir a la luz más pronto que tarde, según la FGR.