¿Buscó, identificó o neutralizó a “El Mencho”? El rol de EE.UU para dar de baja al cabecilla del CJNG

Durante la noche del pasado domingo 22 de febrero, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el Gobierno de los Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para desarrollar el operativo en el que se dio de baja a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante esta situación, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, corroboró mediante un mensaje en su cuenta oficial en X que el gobierno estadounidense ayudó en el operativo en el que terminó abatido “El Mencho”, en Tapalpa, una ciudad del estado mexicano de Jalisco ubicada a casi dos horas de Guadalajara, una de las metrópolis que albergarán la Copa del Mundo del 2026.

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en la ciudad de Tapalpa, Jalisco, en el que se eliminó a Nemesio Oseguera Cervantes, un capo de la droga y cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación que era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y los Estados Unidos”, agregó Leavitt en sus redes sociales oficiales.

“Era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. En noviembre del 2025, el presidente Donald Trump designó con razón al cartel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En el operativo, otros tres miembros del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”, añadió la vocera.

El apoyo de EE. UU. a México

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The Washington Post, un funcionario de defensa de la nación norteamericana reveló que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recién conformada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, fue clave en el operativo en el que murió el cabecilla.

“Oseguera era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, ya que era uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, aseguró Leavitt sobre el cabecilla abatido, donde también mencionó que, según los datos compartidos por la Casa Blanca, tres miembros más del cartel fueron abatidos, tres resultaron heridos y otros dos fueron arrestados.

“El presidente Donald Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, recalcó la vocera.

Adicionalmente, Leavitt recordó que Oseguera, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por las autoridades estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de US$15 millones por información que condujera a su captura, ya que EE. UU. lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” en México y de destruir “innumerables vidas” con el tráfico de fentanilo.

Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel

De acuerdo con el periódico The New York Times, el grupo estadounidense conocido como la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel “trabaja regularmente” con el Ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países, por lo que el operativo en Jalisco fue realizado por ambas naciones.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para los Estados Unidos”, concluyó el Comando Norte de EE. UU. en un comunicado, donde se mencionó que la Casa Blanca “elogia y agradece” al Ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo.