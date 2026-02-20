Impuestos del IRS: ¿Cuál es la fecha límite para declararlos y qué sucede si no se hace a tiempo?

La temporada de impuestos en EE. UU. comenzó el pasado martes 17 de febrero y millones de contribuyentes tienen una fecha límite presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la instancia federal del Gobierno encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Dado que la temporada de declaraciones fiscales ya está en marcha, el Servicio de Impuestos Internos prevé que más de 165 millones de personas presentarán la suya antes de la fecha límite. Esto se debe a que en el 2025 se procesaron casi 164 millones de declaraciones individuales, de las cuales el 94% fueron presentadas por vía electrónica.

Asimismo, en el 2025 el reembolso promedio fue de US$3 mil 167 (Q25 mil), por lo que para el 2026 los analistas proyectan que podría alcanzar los US$4 mil (Q30 mil), con base en los cambios en la legislación tributaria impulsados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que beneficiaron a las declaraciones más sencillas.

Por lo tanto, el calendario fiscal no perdona distracciones ni excusas. Si alguien trabaja, tiene un negocio, recibe propinas o genera cualquier tipo de ingreso en Estados Unidos, rendir cuentas ante el IRS no es opcional, independientemente de si es ciudadano, residente o forma parte de la comunidad inmigrante en el país norteamericano.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos

Aunque millones de personas en el territorio de los Estados Unidos cumplen cada año con la misma obligación, miles dejan la declaración de impuestos para el último momento posible, por lo que ignorar la fecha límite del IRS suele salir más caro de lo que se imagina, ya que un retraso genera multas, intereses e incluso problemas legales.

La fecha clave para poder presentar la declaración anual correspondiente a la temporada fiscal es el próximo miércoles 15 de abril del 2026. Este es el día límite establecido por el IRS para que la población en el territorio de los Estados Unidos envíe su declaración de impuestos o, al menos, solicite una prórroga por algún tipo de error previo.

Lea más: ¿Quién es José María Balcázar Zelada? El octavo presidente de Perú durante los últimos diez años

A partir del miércoles 15 de abril comienzan las consecuencias si la gente no ha presentado su declaración o no ha pagado lo que corresponde, lo que genera multas por incumplimiento de presentación. Además, el IRS cobra intereses tanto sobre la deuda como sobre las multas, por lo que cuanto más tiempo pase, mayor será la sanción.

Ante esta situación, los intereses continúan acumulándose hasta que el saldo se pague por completo. Por esta razón, no es una cifra fija que el IRS deja congelada por siempre, sino un monto que crece mensualmente y cuya sanción sigue corriendo, lo que perjudica a miles de personas que ignoraron la fecha límite para declarar impuestos.

Prórroga del IRS

La extensión que el IRS ofrece para el pago de impuestos es de seis meses, por lo que en el 2026 será hasta el próximo jueves 15 de octubre. Sin embargo, la fecha límite para pedir la prórroga es el mismo día en que vence el plazo para presentar la declaración: el miércoles 15 de abril. Por ello, hay dos opciones para solicitar el tiempo extra.