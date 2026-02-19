¿Quién es José María Balcázar Zelada? El octavo presidente de Perú durante los últimos diez años

Durante la noche del pasado miércoles 18 de febrero, el abogado y político peruano José María Balcázar Zelada, de 83 años, fue elegido jefe del Congreso de Perú y, por tanto, asumió automáticamente la presidencia del país de forma interina, un día después de que su antecesor, José Jerí, fuera destituido bajo acusaciones de corrupción.

El excatedrático y exjuez izquierdista se convirtió en el octavo jefe de Estado de Perú desde julio del 2016, por lo que su nombramiento marcó un nuevo episodio de la inestabilidad política crónica que afecta a la nación sudamericana desde hace una década, caracterizada por una pugna constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

De esta manera, José María Balcázar dirigirá el Gobierno de Perú hasta el próximo domingo 26 de julio, cuando el noveno mandatario en diez años tome posesión, luego de haber sido elegido en los comicios presidenciales del domingo 12 de abril, cuando más de 34 millones de peruanos salgan a las urnas para intentar superar esta crisis.

“Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de presidente de la República y asumirlo de acuerdo con la Constitución Política del Perú”, dijo José María Balcázar, quien, como congresista del partido izquierdista Perú Libre, también ha sido investigado por apropiación indebida de fondos y presunta corrupción como juez.

La victoria de José María Balcázar Zelada

De acuerdo con las leyes locales de Perú, cuando la presidencia está vacante, el jefe del Parlamento debe asumir la conducción del país sudamericano. Por ello, José María Balcázar Zelada recibió los sesenta votos en una sesión extraordinaria realizada durante la tarde del pasado miércoles 18 de febrero, en una sala del Organismo Legislativo.

El abogado y político de 83 años representa al partido izquierdista Perú Libre, el mismo movimiento con el que ganó las elecciones en julio del 2021 el expresidente peruano Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en prisión por haber intentado disolver el Congreso de Perú en diciembre del 2022, lo que inició la segunda crisis política.

Lea más: ¿Se acabó el amor? Derrikson Quirós termina su compromiso cuatro días después de la propuesta

“En estos pocos meses que nos quedan vamos a garantizar al pueblo de Perú que habrá una transición democrática y electoral pacífica, transparente y sin ningún tipo de duda en las elecciones”, prometió Balcázar en su primer discurso en el Parlamento, luego de competir por la presidencia contra María del Carmen Alva y Edgard Reymundo.

Sin embargo, el propio José Balcázar no escapa de la polémica, ya que en noviembre del 2023 afirmó ante el Parlamento peruano, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”, lo que provocó indignación en varias organizaciones.

¿Quién es José María Balcázar Zelada?

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, “la elección de Balcázar como presidente del Congreso y encargado de la Presidencia genera alarma”, dado que sus declaraciones en las que justificó las relaciones sexuales tempranas vulneran estándares de protección y contradicen la obligación de prevenir la violencia sexual.

Asimismo, de conformidad con el servicio de noticias BBC Mundo, la trayectoria profesional y política de Balcázar, quien se convirtió en la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en toda la historia de Perú, ha estado marcada por controversias y denuncias que van desde fraude y estafa hasta suplantación de identidad y cohecho.

Por otra parte, el político nacido en enero de 1943 en el departamento andino de Cajamarca fue expulsado de manera definitiva por el Colegio de Abogados de Lambayeque por una supuesta apropiación de fondos cuando era decano. En consecuencia, se le imputaron faltas éticas, civiles y penales, que no impidieron su mandato.