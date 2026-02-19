Salpicado por el caso Epstein: Las razones por las que arrestaron al expríncipe Andrés en Inglaterra

Durante la mañana de este jueves 19 de febrero, día de su cumpleaños número 66, la Policía de Inglaterra arrestó al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en relación con el caso Epstein, cuando era representante de Londres para el Comercio Internacional.

La Policía local en el valle del Támesis, una zona del sureste de Inglaterra donde se ubica la residencia Royal Lodge, en la que Andrés vivía hasta hace poco, confirmó mediante un comunicado la detención del expríncipe, información que posteriormente fue difundida por la prensa británica, especialmente crítica con él en los últimos años.

“Como parte de la investigación, lo hemos arrestado en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, indicó la Policía en el comunicado, en el que también informó que se realizaron registros en dos direcciones del Reino Unido, en aparente relación con estas acusaciones.

Conforme a lo expuesto por el servicio público de radio y televisión del Reino Unido, la BBC, una de esas direcciones era la antigua casa del expríncipe Andrés, ubicada en la finca de Windsor, al oeste de Londres, mientras que la otra era su residencia de campo en la finca privada de Sandringham, al este de Inglaterra, donde tuvo lugar el arresto.

¿Por qué arrestaron al expríncipe Andrés?

En enero del 2025, el rey Carlos III despojó a su hermano Andrés de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en Londres. Sin embargo, el expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico, debido a que es el segundo hijo de la reina Isabel II del Reino Unido.

El rey Carlos III despojó a Andrés de sus títulos luego de que salieran a la luz nuevos documentos que parecían indicar que el expríncipe transmitió información confidencial a Jeffrey Epstein, magnate financiero, agresor sexual y traficante de personas estadounidense que se suicidó en una cárcel federal de Nueva York en el 2019.

Ante esta situación, la Fiscalía de Nueva York informó que se encontraba “en contacto directo” con la Policía de Londres sobre estas sospechas, debido a que el expríncipe Andrés, hoy apartado de la vida pública, era entonces el representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre el 2001 y el 2011.

De acuerdo con la BBC, en diciembre del 2010, el expríncipe “remitió un informe confidencial” sobre las nuevas oportunidades de inversión en Afganistán por medio de un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense. Asimismo, Andrés también envió otros informes de trabajo sobre China, Singapur y Vietnam.

Denuncias de agresión sexual

Frente a este escenario, los múltiples correos electrónicos dirigidos a Jeffrey Epstein se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el príncipe Andrés por parte de Virginia Giuffre, activista estadounidense que ofrecía apoyo a las víctimas de trata sexual en Estados Unidos e Inglaterra antes de suicidarse en mayo del 2025.

Una segunda mujer afirmó posteriormente, por medio de su abogada, que Jeffrey Epstein la envió a Inglaterra en noviembre del 2010 para mantener relaciones sexuales con el príncipe, y otro abogado estadounidense sostuvo que su clienta relató que Andrés la obligó a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en abril del 2006.

“Estoy encantada. Es un mensaje fuerte. Se lo merece. Se ha escondido detrás de sus privilegios y de la popularidad de la reina durante demasiado tiempo”, añadió la abogada Emma Carter, tras enterarse del arresto de Andrés. “Los corazones rotos se han aliviado con la noticia. Nunca fue un príncipe”, concluyó la abogada de EE. UU.