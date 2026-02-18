¿El color favorito de Trump? El nuevo esquema de pintura de la Fuerza Aérea para el Air Force One

Los colores que el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, escogió para el exterior de los aviones de la flota presidencial y de la Fuerza Aérea de EE. UU, en noviembre de 1963, hace más de 60 años, están siendo reemplazados por un nuevo diseño con la paleta preferida del actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

La era de John F. Kennedy quedará en el pasado y, conforme a lo expuesto por fuentes de la cadena estadounidense CBS News, los nuevos colores del magnate republicano aparecerán en varios aviones, incluido el que donó el Gobierno de Catar en el 2025 y dos que Boeing está convirtiendo para poder servir como Air Force One.

Como empresa multinacional con sede en la ciudad de Seattle, Boeing diseña, fabrica y vende aviones, helicópteros, misiles y satélites, además de proporcionar asesoramiento y servicio técnico, por lo que Donald Trump la eligió para construir las dos nuevas aeronaves de la Fuerza Aérea de EE. UU. que transportarán al presidente.

Ante esta situación, algunos de los aviones celestes y blancos que aún utilizaban la paleta de colores de John F. Kennedy ya están siendo repintados con el nuevo esquema de pintura de Donald Trump, a medida que llegan a las instalaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para reparaciones y mantenimiento programados.

¿Cómo es el nuevo esquema de pintura de Trump?

El exterior de los aviones de la flota presidencial y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya está siendo repintado en azul marino oscuro, rojo intenso y dorado, tres de los colores favoritos del presidente Donald Trump, quien aseguró públicamente que la nueva paleta representa mejor a la nación norteamericana que el celeste y blanco.

Dadas las circunstancias, la nueva pintura en rojo, azul oscuro y dorado es obligatoria para los aviones Air Force One, así como para otros de la flota ejecutiva, incluido el nuevo 747-8i de Catar y los aviones C-32, por lo que el clásico esquema celeste y blanco de la flota actual quedará como recuerdo de la administración de John F. Kennedy.

De acuerdo con un portavoz de la Fuerza Aérea, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump el republicano presentó un modelo de avión con los colores de pintura que quería para el Air Force One, pero el ahora expresidente Joe Biden decidió cancelar ese diseño para la versión del Departamento de Defensa del avión Boeing 747.

Frente a este escenario, el nuevo requisito de pintura incluye los aviones C-32, más pequeños, que transportan personal de alta prioridad, como la primera dama o altos funcionarios del gabinete, y que sirven como Air Force Two cuando el vicepresidente está a bordo, por lo que el contratista L3Harris ha estado modernizando estas aeronaves.

Una nueva generación de aviones Air Force One

Boeing continúa trabajando en una nueva generación de aviones Air Force One desde noviembre del 2022, por lo que, mientras tanto, el presidente Donald Trump espera que la aeronave donada por el Gobierno de Catar, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está renovando, esté listo para su uso a más tardar en diciembre del 2026.

La primera aeronave C-32 ya ha sido pintada y se espera su entrega a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a finales de marzo. Sin embargo, el sitio web estadounidense de noticias y análisis de defensa The War Zone publicó imágenes del avión pintado con la nueva paleta de colores, donde se mantiene el blanco para dispersar mejor el calor.