“Nos oculta la información”: Hillary Clinton acusa a Trump de “encubrimiento” en el caso de Epstein

Durante una entrevista con la corporación pública de televisión BBC, la exprimera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien también fue secretaria de Estado de EE. UU. y senadora por el estado de Nueva York, acusó al presidente Donald Trump de orquestar un encubrimiento en relación con los archivos sobre el delincuente Jeffrey Epstein.

“Saquen todos los archivos. Los están retrasando a propósito”, dijo la exjefa de la diplomacia de los Estados Unidos, quien debe testificar ante un comité del Congreso estadounidense sobre el caso del delincuente sexual, quien en vida fue un magnate financiero conocido por sus estrechos vínculos con políticos y celebridades nacionales.

Esto se debe a que, según la política de 78 años, el Departamento de Justicia no publicó todos los archivos del caso Epstein, a pesar de que las autoridades compartieron casi tres millones de documentos, fotos y videos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero neoyorquino, condenado por solicitar servicios sexuales a menores.

Asimismo, el esposo de la diplomática, el expresidente Bill Clinton, aparece con frecuencia en los documentos, pero no ha surgido evidencia que implique a ninguno en actividades delictivas, por lo que Hillary considera que “los republicanos están tratando de desviar la atención” de Trump, cuyo nombre también figura en estos archivos.

Testimonios a puerta cerrada

Al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la abogada Hillary Clinton, se les ha ordenado testificar en persona y a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones de Jeffrey Epstein con figuras poderosas, como Donald Trump, conocido por haber sido un gran empresario y economista.

“Nos presentaremos a testificar, pero creemos que sería mejor que fuera público. Solo quiero que sea lo más justo posible. Deseo que todo el mundo sea tratado de la misma manera”, afirmó la escritora nacida en la ciudad de Chicago, quien perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 ante el republicano Donald Trump.

Lea más: ¿Fin de las visas tipo I, T y U? El proyecto en Estados Unidos que busca eliminar estos visados

“Miren este objeto brillante. Vamos a ir contra los Clinton, incluso contra Hillary, que nunca conoció al sujeto (Epstein)”, señaló la filántropa y conferencista estadounidense, quien se desempeñó como la secretaria de Estado de EE. UU. del 2009 al 2013 y como senadora de los Estados Unidos por el estado de Nueva York del 2001 al 2008.

Ante esta situación, el expresidente Bill Clinton reconoció haber volado en el avión de Jeffrey Epstein a principios de la década del 2000 por trabajo humanitario relacionado con su fundación, pero afirmó que nunca visitó la isla privada del magnate financiero, donde presuntamente se llevaban a cabo las fiestas sexuales con menores de edad.

Trump lo niega todo

Tras las declaraciones de la primera dama de Estados Unidos de 1993 al 2001 sobre Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en el 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio, el presidente de EE. UU, Donald Trump, negó cualquier irregularidad y dijo que “la mera mención en los archivos no constituye prueba de haber cometido un crimen”.

Por lo tanto, en respuesta al comentario de Hillary de que el testimonio a puerta cerrada en el Congreso de Estados Unidos era un intento de crear una distracción, el mandatario republicano lo negó y declaró a periodistas que había sido “totalmente exonerado”, a diferencia de los Clinton, quienes comparecerán el 26 y 27 de febrero.