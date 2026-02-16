¿Cuándo se recibe el reembolso fiscal del IRS? Aprenda cómo puede rastrearlo y hasta acelerarlo

La temporada de impuestos en Estados Unidos comenzó este lunes 16 de febrero y millones de contribuyentes tienen una fecha límite presentar su declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la instancia federal del Gobierno encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, debido a que la temporada de declaraciones fiscales ya está en marcha, el Servicio de Impuestos Internos prevé que más de 164 millones de personas presentarán la suya antes del miércoles 15 de abril, fecha límite para presentar la declaración ante el IRS.

En el 2025 se procesaron más de 165 millones de declaraciones individuales del impuesto sobre la renta, de las cuales el 94% fueron presentadas por vía electrónica y el reembolso promedio fue de US$3 mil 167 (Q25 mil). Sin embargo, para el 2026 los analistas han proyectado que el reembolso promedio podría ser de US$4 mil (Q30 mil).

Esto se debe a que los cambios en la legislación tributaria impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, benefician directamente a las personas con declaraciones sencillas, quienes no deberían enfrentar demoras, y perjudican a casi todos los que se topen con algún problema al presentar su declaración fiscal del 2026.

¿Cuándo se enviarán los reembolsos?

De acuerdo con el IRS, si el contribuyente presenta su declaración de forma electrónica, el reembolso debería llegarle en 21 días o menos. No obstante, si la persona elige el depósito directo, debería tardar aún menos, aproximadamente 14 días; aunque, si se requieren enmiendas o hasta correcciones, esto podría demorar más todo el proceso.

Por otra parte, si el contribuyente presenta su declaración en papel, el reembolso podría tardar más de 28 días, por lo que el IRS advierte que nadie debe dar por sentado que lo recibirán en una fecha determinada; por ello, todos los individuos deben tenerlo en cuenta cuando estén por hacer compras importantes o pagar las facturas del mes.

¿Cómo rastrear el estado del reembolso?

Según el IRS, los contribuyentes pueden usar la herramienta digital conocida como ¿Dónde está mi reembolso? (“Where’s My Refund?” en inglés) para consultar el estado de su reembolso dentro de las 48 horas posteriores a la presentación. Además, también proporcionará fechas estimadas de depósito para la mayoría de los contribuyentes.

La información en la herramienta digital se actualiza cada 24 horas, a medianoche. Por lo tanto, para poder acceder al estado del reembolso fiscal, el contribuyente necesitará ingresar su número de Seguro Social y su número de identificación individual del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), el cual es otorgado por el IRS.

Claves para acelerar el reembolso

En conformidad con el IRS, existen algunas claves para acelerar el reembolso, por lo que las autoridades piden a los contribuyentes que verifiquen que no haya ningún error en su formulario antes de presentarlo. A su vez, es recomendable presentar la declaración de forma electrónica o elegir el depósito directo en lugar de hacerlo en papel.

Adicionalmente, a partir del 2026, el IRS emitió un cambio importante, ya que sus funcionarios están dejando de emitir cheques en papel para la mayoría de los contribuyentes; por ello, conviene preparar una cuenta bancaria activa, con el objetivo de acelerar el proceso y que cada persona pueda recibir el reembolso más rápido.