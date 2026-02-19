¿Se acabó el amor? Derrikson Quirós termina su compromiso cuatro días después de la propuesta

Durante la noche del pasado domingo 15 de febrero, luego de que el Xelajú MC derrotó 4-2 a Marquense en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, el mediocampista costarricense Derrikson Quirós, de 26 años, sorprendió a todos los presentes con una emotiva propuesta de matrimonio en el césped del recinto deportivo.

Derrikson Quirós le propuso matrimonio a su novia, Wendy, al finalizar el encuentro, y el momento se viralizó en redes sociales, principalmente porque el costarricense protagonizó uno de los gestos más románticos vividos en el coloso altense. “¡Que viva el amor bajo la luna de Xela!”, gritó uno de los presentes durante la pedida de mano.

“Quirós no solo celebró los tres puntos con el Xelajú MC. Celebró el momento más importante de su vida. En la gramilla del estadio Mario Camposeco, frente a la afición chiva, se arrodilló y ella dijo que sí. El futbol da títulos, pero también construye historias para toda la vida”, agregó uno de los medios costarricenses que cubrió la noticia.

Ante esta situación, el momento más memorable de la noche llegó después del pitazo final, y decenas de internautas se alegraron por la pareja, especialmente porque Derrikson Quirós es uno de los emblemas del Xelajú MC, un club de futbol de Guatemala que actualmente ocupa la cuarta posición en la Liga Nacional, con 10 unidades.

Se terminó el compromiso

Cuatro días después de que se anunció la boda superchiva entre el futbolista Derrikson Quirós y la creadora de contenido Wendy Nicole, conocida en TikTok e Instagram por sus más de 37 mil seguidores como “La Tica Feliz”, el atleta costarricense anunció en redes sociales que su relación y su compromiso habían terminado oficialmente.

“Fue una situación personal muy difícil, como cualquier ruptura. Sin embargo, prefiero manejar la situación con respeto y madurez”, agregó el exjugador del Cartaginés en su perfil de Instagram, donde sorprendió a sus seguidores con el anuncio, quienes se habían alegrado por él luego de su compromiso en la grama del Mario Camposeco.

“No voy a hablar mal de nadie ni voy a entrar en detalles sobre nuestra ruptura, porque en su momento sí fue una relación muy importante para mí”, añadió Derrikson, quien ahora dice estar mucho más enfocado en su profesión y su principal prioridad es el próximo encuentro del Xelajú MC, que recibirá al Deportivo Mixco el 22 de febrero.

“Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. ¡Gracias! Voy camino a la temporada más abundante y exitosa de mi vida, de la mano de Dios. Amén”, añadió Quirós, luego de borrar las publicaciones con su expareja.

¿Se acabó el amor?

Frente a este escenario, Wendy Nicole volvió privadas todas sus cuentas en redes sociales, por lo que hasta el momento se desconoce si la creadora de contenido costarricense ha publicado algo respecto de su ruptura con el futbolista superchivo Derrikson Quirós, quien también pidió que respetaran a su exnovia durante este proceso.

“Triste lo de Derrikson. El futbolista del Xelajú MC se atrevió a pedir la mano de su novia y cuatro días después su ilusión se acabó. Ánimo, Quirós”, escribió uno de los internautas en Instagram. No obstante, hasta el momento se desconocen las razones de la ruptura, por lo que el costarricense solicitó que no se hable mal de ninguno.