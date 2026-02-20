Muere Eric William Dane: ¿Cómo es la ELA, enfermedad incurable que padecía el actor?

Durante la noche del pasado jueves 19 de febrero, la revista estadounidense People, especializada en historias de interés general sobre las celebridades de Estados Unidos, reportó la muerte de Eric William Dane, un actor estadounidense de 53 años conocido por interpretar a Mark Sloan en Grey's Anatomy y a Cal Jacobs en la serie Euphoria.

Conforme a lo expuesto por el medio estadounidense, la noticia fue confirmada tras recibir un informe directo del círculo íntimo del intérprete, reconocido internacionalmente por una gran carrera que combinó teatro en los Estados Unidos y papeles protagónicos en producciones masivas de cine y televisión en Hollywood.

Sin embargo, la vida de quien nació el pasado jueves 9 de noviembre de 1972 en la ciudad de San Francisco, California, no siempre estuvo enfocada en el séptimo arte, pues durante su adolescencia su entorno más cercano le pronosticaba un enorme futuro en el polo acuático, un deporte muy popular en EE. UU. que se practica en piscina.

A pesar de eso, su rumbo cambió tras protagonizar una obra de teatro en secundaria. Esa decisión marcó su destino profesional y lo llevó a debutar en televisión en diciembre de 1993 con papeles secundarios, hasta que su participación en el programa Anatomía de Grey, del 2005, le otorgó la fama internacional durante muchos años.

¿Cómo es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

De acuerdo con la división de noticias internacional, BBC News, el famoso actor estadounidense Eric William Dane falleció por esclerosis lateral amiotrófica (ELA o ALS, por sus siglas en inglés), una enfermedad neurodegenerativa mortal que puede afectar las neuronas motoras y causa atrofia muscular progresiva, parálisis y fallo respiratorio.

Debido a que la ELA no tiene cura, la esperanza de vida media tras el diagnóstico es de dos a cuatro años. Los tratamientos se enfocan en mejorar la calidad de vida y en controlar los síntomas, dado que, durante la progresión de la enfermedad, las neuronas motoras mueren e impiden que el cerebro controle los movimientos voluntarios.

Aunque se desconoce la causa en la mayoría de los casos, los síntomas iniciales incluyen espasmos, debilidad muscular en las extremidades y dificultad para tragar. Por ello, con el tiempo, las personas con ELA pierden funciones motoras como el habla, la deglución y la respiración, aunque la inteligencia y sensibilidad suelen mantenerse intactas.

En el caso de Dane, el diagnóstico de ELA se confirmó tras descartar otras afecciones mediante electromiografías, resonancias magnéticas y exámenes neurológicos. Por lo tanto, su tratamiento se centró en el manejo de los síntomas con terapias ocupacionales, nutricionales y respiratorias, además de medicamentos como riluzol y edaravona.

Reacciones sobre la enfermedad

Figuras del entretenimiento estadounidense no tardaron en expresar su pesar y en resaltar no solo el talento, sino también la calidad humana del intérprete de 53 años, quien había anunciado que padecía la enfermedad neurodegenerativa a inicios del 2025. Por ende, sus colegas aseguraron que lo extrañarán y lo recordarán con cariño.

“Me siento enojado porque perdí a mi padre cuando yo era muy pequeño. Y ahora hay muchas posibilidades de que yo también les sea arrebatado a mis hijas cuando todavía son jóvenes”, señaló Eric Dane en su última entrevista pública, ya que sabía que existía la posibilidad de morir cuando sus hijas aún eran adolescentes, de 15 años.