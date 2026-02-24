¿No más permisos de trabajo para los nuevos solicitantes de asilo? La nueva regla en EE. UU.

Durante la noche del pasado lunes 23 de febrero, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump publicó en el Registro Federal una nueva regla sobre los permisos de trabajo o autorizaciones de empleo para los nuevos solicitantes de asilo en el territorio de los Estados Unidos, la cual entrará en vigor el jueves 23 de abril, por lo que habrá cambios en el proceso.

La nueva norma, propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se basa en las órdenes ejecutivas promulgadas en diciembre del 2025 por el mandatario republicano, cuyo principal objetivo, presuntamente, es “proteger al pueblo estadounidense contra la invasión” de inmigrantes extranjeros, quienes le “roban trabajo a los estadounidenses”.

A finales del 2025, el magnate neoyorquino anunció que Estados Unidos estaba siendo “invadido” por millones de inmigrantes extranjeros que habían ingresado sin permiso a la nación norteamericana, por lo que para su Administración era importante encontrar la manera de intentar detener la autorización de trabajo otorgada a personas que no son ciudadanos ni residentes.

Aunque la cifra total de ingresos de indocumentados a Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Joe Biden no ha sido aclarada por el gobierno de Donald Trump, el DHS considera que al menos 11 millones de extranjeros entraron a ese país por medio del programa CBP One y del programa humanitario CHNV, para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

No más trabajo para los nuevos solicitantes de asilo

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, a los extranjeros que entraron al territorio de los Estados Unidos por medio del programa CBP One o del programa humanitario CHNV se les otorgó un plazo de 24 meses para regularizar su permanencia en el país, por lo que la mayoría solicitó asilo con el objetivo de obtener mayor protección.

En los Estados Unidos, el asilo es una protección para personas que temen regresar a su país de origen debido a una "persecución pasada o futura por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular". Por lo tanto, debe solicitarse dentro del primer año de llegada a la nación, y el solicitante debe estar presente en el territorio de EE. UU.

Sin embargo, de acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump, millones de inmigrantes extranjeros entraron a Estados Unidos sin admisión y de manera irregular entre enero del 2021 y enero del 2025, por lo que saturaron el sistema de asilo con solicitudes falsas, en las que presuntamente intentaban demostrar que ingresaron a EE. UU. mediante el CBP One o el CHNV.

Por lo tanto, según el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en la Ciudad de Miami, Florida, la nueva regla que entrará en vigor el jueves 23 de abril impactará a todas las personas que inicien un caso de asilo en Estados Unidos. “Todos los casos de asilo se verán afectados de una u otra manera. Deberán armarse de mucha paciencia”, argumentó el colegiado.

La nueva regla para los solicitantes de asilo

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos y ha saturado nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito. La nueva regla tiene como objetivo reducir el incentivo para que los extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas con el fin de obtener empleo”, señaló un portavoz del DHS.

Por lo tanto, para solicitar y recibir un permiso de trabajo en los Estados Unidos, el solicitante deberá esperar 365 días después de haber presentado su solicitud de asilo en el país. Además, si durante la revisión de la solicitud surge información falsa o confusa, el oficial del Departamento de Seguridad Nacional determinará en ese momento si desestima el caso, lo anula o lo devuelve.

Ante esta situación, y debido a que la toma de datos biométricos también será obligatoria para los solicitantes de asilo que llevan meses esperando la resolución de sus casos, la nueva regla explica que el DHS permitirá que los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes mantengan su autorización de empleo hasta la fecha de vencimiento de su permiso de trabajo en EE. UU.