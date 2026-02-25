¿De qué trata la “Save America Act”? La ley que cambiará las reglas para votar en Estados Unidos

Durante la noche del pasado martes 24 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó su discurso sobre el estado de la Unión para volver a pedir que se exija una prueba de identidad a todos los votantes en el territorio de los Estados Unidos, con el fin de combatir “las trampas” en las elecciones presidenciales de ese país.

“Les pido que aprueben la ley para impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses. Este fraude electoral es rampante en los Estados Unidos”, exclamó el magnate neoyorquino ante una sesión conjunta del Congreso, que esperaba un resumen de su segundo mandato.

Esto se debe a que la Administración del mandatario republicano lleva más de un año exigiendo que se modifique la ley electoral, ya que esta depende de los estados y no del Gobierno federal, con el fin de terminar con lo que Trump asegura que es un fraude generalizado que le costó las elecciones presidenciales del 2020 frente a Joe Biden.

En la actualidad, 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar y cada persona debe registrarse previamente en el censo electoral. Por lo tanto, distintos grupos consideran que la medida serviría para silenciar a millones de estadounidenses, ya que Univisión estima que 68 millones de ciudadanos no tienen certificado de nacimiento.

¿Qué es la Save America Act?

“Es muy simple. Todos deben mostrar su identificación. Los votantes deberían mostrar prueba de ciudadanía para poder votar. ¿Por qué alguien no tendría una manera de identificarse? Sencillo, ellos quieren engañarnos”, insistió Trump, quien consideró que los demócratas “se inventan cada excusa para poder hacer cualquier tipo de trampa”.

Ante esta situación, el mandatario republicano promovió la ley conocida como Save America Act, un nuevo mecanismo que podría endurecer los requisitos para registrarse y votar en el territorio de los Estados Unidos, especialmente al exigir prueba documental de ciudadanía y una identificación de votante que requiere una fotografía específica.

Lea más: ¿Quién es Guadalupe Moreno Carrillo? La pareja sentimental de El Mencho que reveló su ubicación

Esta ley ha generado polémica en los Estados Unidos, dado que diversos sectores aseguran que podría afectar a millones de personas, desde extranjeros indocumentados hasta ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la Save America Act fue aprobada recientemente por la Cámara de Representantes y ahora pasará al Senado de EE. UU.

No obstante, de acuerdo con diversos medios estadounidenses, como Univisión y Telemundo, las perspectivas de que esta ley sea aprobada en el Senado se consideran muy escasas, principalmente porque los republicanos tienen una mayoría mínima y la decisión quedará en manos de los demócratas, quienes se han opuesto a la medida.

¿Qué sigue para la Save America Act?

Aunque la Cámara de Representantes recientemente aprobó la Save America Act, la ley aún no está vigente en los Estados Unidos. Por lo tanto, el siguiente paso para que la medida se convierta en una normativa oficial es su aprobación en el Senado estadounidense, donde el Partido Republicano enfrenta más desafíos que en la fase anterior.

Frente a este escenario, si el Senado la aprueba, la Save America Act pasaría al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien debe firmarla para que se convierta oficialmente en una nueva ley estadounidense. De lo contrario, podría quedar sin efecto u ocasionar más negociaciones antes de volver a la Cámara de Representantes.