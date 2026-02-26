¿El refugio de “El Mencho” era un centro de lavado de dinero? Esto alertó EE. UU. en el 2020

En marzo del 2020, hace casi seis años, las autoridades de Estados Unidos identificaron una zona en la localidad de Tapalpa, estado de Jalisco, donde se sospechaba que el narcotraficante mexicano Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría estar oculto.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señaló tres conjuntos de cabañas en Tapalpa como negocios que funcionaban como puntos de lavado de dinero y activos, por lo que eran una fachada del grupo criminal encabezado por el narcotraficante más buscado de todo México.

Sin embargo, conforme a lo expuesto por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, a las autoridades mexicanas les tomó más de un lustro confirmar que el cabecilla del CJNG se encontraba resguardado en una cabaña en Tapalpa, rodeado de su círculo de seguridad fuertemente armado, que presuntamente daría la vida por él.

“El viernes 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, quien la trasladó a una instalación en Tapalpa, estado de Jalisco”, explicó Trevilla Trejo durante una conferencia matutina, donde añadió que la mujer se había reunido con Rubén Oseguera.

Tapalpa como parte de un esquema de lavado de dinero

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, el pasado sábado 21 de febrero se confirmó que El Mencho permanecía en Tapalpa, acompañado de su equipo de seguridad: “Se obtuvo información de que permanecía en ese sitio, acompañado de su círculo. Ese mismo día se realizó el planeamiento de la operación”, detalló.

Ante esta situación, fue entonces cuando las autoridades mexicanas se percataron de que El Mencho se encontraba refugiado en los tres conjuntos de cabañas de Tapalpa, señalados en el 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de un esquema de lavado de dinero y activos del cartel de Jalisco Nueva Generación.

Dadas las circunstancias, una vez corroborada la presencia del cabecilla del CJNG en Tapalpa, se desplazaron integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional: “El personal de seguridad de El Mencho abrió fuego contra el personal militar y el ataque fue sumamente violento”, agregó Trevilla Trejo.

Según el secretario de la Defensa Nacional, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes logró escapar del complejo de cabañas y dejó atrás a todo su grupo armado. Por lo tanto, el saldo final fue de al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una persona civil muertas, debido a que el operativo militar se extendió más de lo previsto.

Vínculos con Los Cuinis

De conformidad con el grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización dedicada a realizar investigaciones en México, los tres conjuntos de cabañas ubicados en Tapalpa estaban vinculados con Los Cuinis, el brazo financiero y empresarial del cartel de Jalisco Nueva Generación desde hace más de una década.

Su reporte indicó que estos negocios turísticos cambiaban constantemente de nombre y operaban de forma clandestina, ya que ahora se sabe que las cabañas en Tapalpa no solo fueron un punto para lavar dinero y activos, sino que también funcionaron como el lugar donde Mencho se ocultaba bajo la protección de su estructura armada.