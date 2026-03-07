Qué buscará la alianza militar regional que Trump y 12 presidentes de América Latina firmaron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una coalición militar en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami con líderes de la región, a fines a su ideología.

Durante su intervención ante mandatarios latinoamericanos, el republicano aseguró que la iniciativa busca “erradicar los carteles criminales que asolan la región”, mediante una alianza que incluye cooperación militar entre los países participantes.

“En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para destruir a los carteles. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, declaró Trump antes de firmar el decreto que formaliza el acuerdo.

El mandatario sostuvo que la esencia del pacto es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para enfrentar las redes del narcotráfico en el continente.

Mandatarios que participaron en la cumbre

La reunión contó con la presencia de doce líderes latinoamericanos de orientación conservadora. Entre ellos estuvieron el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

También participaron Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay, Rodrigo Paz de Bolivia, Irfaan Ali de Guyana, Nasry “Tito” Asfura de Honduras y Kamla Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago.

Al encuentro también asistió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles, 11 de marzo.

Exclusión de México, Brasil y Colombia

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, la cumbre se celebró sin la presencia de gobiernos progresistas de la región. México, Brasil y Colombia no fueron invitados al encuentro.

Durante su discurso, Trump señaló que México es el “epicentro de la violencia de los carteles” y criticó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por rechazar la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

El mandatario estadounidense ha planteado en distintas ocasiones la posibilidad de atacar militarmente a los carteles en México, a los que considera organizaciones terroristas, una propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado al considerar que afecta la soberanía nacional.

No obstante, ambos países mantienen cooperación en materia de seguridad, como se evidenció en operativos recientes contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde el Departamento de Estado, la portavoz Natalia Molano indicó que la alianza anunciada por Washington no excluye a México y que el país podría incorporarse en el futuro si decide hacerlo.

Contexto geopolítico y presión regional

La creación de la coalición se produce en medio de un contexto internacional marcado por la guerra contra Irán, iniciada recientemente por Estados Unidos junto con Israel, y por las tensiones entre Washington y Cuba debido a nuevas sanciones energéticas contra la isla.

Trump también afirmó que el sistema político cubano está en “sus últimos momentos de vida” y anticipó que próximamente podría producirse un cambio en el país caribeño.

Influencia de China en la región

El mandatario también reiteró que uno de los objetivos estratégicos de su política exterior es limitar la influencia de China en América Latina, región donde el gigante asiático ha ampliado su presencia comercial e inversiones durante la última década.

Según Trump, la nueva estrategia busca reforzar la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica, en línea con el principio histórico conocido como la Doctrina Monroe, que promueve la idea de “América para los americanos”.

Today’s Shield of the Americas Summit cements the commitment of 13 like-minded countries in our Hemisphere.



We share a common region and now a common purpose.



The Donroe Doctrine will ensure our security, sovereignty, and economic freedom. pic.twitter.com/9fCH3aLSTQ — Department of State (@StateDept) March 7, 2026

La Cumbre del Escudo de las Américas de hoy consolida el compromiso de 13 países afines en nuestro hemisferio.

Compartimos una región y ahora un propósito común.

La Doctrina Donroe garantizará nuestra seguridad, soberanía y libertad económica. Marco Rubio, secretario de Estado

Durante la cumbre, el presidente estadounidense también aseguró que no permitirá interferencia extranjera en la región, al tiempo que reiteró sus críticas a proyectos de infraestructura vinculados con China.