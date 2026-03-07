“No voy a aprender su maldito idioma”: Trump bromea sobre el español en cumbre con 12 líderes latinoamericanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no tiene intención de aprender español durante una cumbre con líderes latinoamericanos celebrada en Miami, Florida.

“No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo”, expresó el mandatario republicano entre risas durante su discurso ante una docena de gobernantes de la región. Trump añadió que, aunque no tiene problemas con otros idiomas, no planea dedicar tiempo a estudiar español y prefiere apoyarse en intérpretes.

Comentarios sobre el español y su equipo de gobierno

Durante su intervención, Trump destacó que su secretario de Estado, Marco Rubio, tiene una “ventaja lingüística” al hablar español, debido a sus raíces cubanas.

Tras las palabras de Rubio en español, el mandatario estadounidense bromeó señalando que su secretario “es mejor en español que en inglés”, lo que generó risas entre los asistentes.

SECRETARY RUBIO: We are grateful for our allies – the countries that have been there for us and the leaders that are friends and always willing to work and cooperate with the United States. pic.twitter.com/HLgJkx5bht — Department of State (@StateDept) March 7, 2026

En el evento también participó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien comentó en tono humorístico que él únicamente habla “americano”.

Trump relató además una anécdota sobre una conversación con un líder extranjero —cuyo nombre no reveló— en la que, según dijo, una intérprete tradujo incorrectamente el mensaje. El presidente aseguró que detectó el error pese a no entender el idioma.

Según el mandatario, contar con buenos intérpretes es clave incluso en negociaciones con líderes como Xi Jinping o Vladimir Putin.

Cumbre Escudo de las Américas en Miami

Las declaraciones se produjeron en el marco de la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, realizada en el Trump National Doral Miami, propiedad del propio mandatario.

El 11 de febrero, el mandatario de Estados Unidos convocó a 12 líderes latinoamericanos afines ideológicamente a él, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei.

De Centroamérica, Trump invitó a tres líderes: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Los 12 líderes latinoamericanos afines políticamente a Trump y que asistieron a la reunión convocada por el presidente estadounidense son:

Javier Milei, presidente de Argentina Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica Luis Abinader, presidente de República Dominicana Daniel Noboa, presidente de Ecuador Nayib Bukele, presidente de El Salvador Irfaan Ali, presidente de Guyana Nasry Asfura, presidente de Honduras José Raúl Mulino, presidente de Panamá Santiago Peña, presidente de Paraguay Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago

Además participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo en los próximos días.

Estrategia regional frente a China

La reunión busca fortalecer la relación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos cercanos a la administración Trump, además de contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

Analistas consideran que el encuentro pretende consolidar una alternativa a la Cumbre de las Américas, impulsada en 1994 durante el gobierno de Bill Clinton.

Al evento no fueron invitados los mandatarios progresistas de las principales economías de la región, entre ellos Brasil, México y Colombia, países que históricamente han tenido un peso relevante en la diplomacia hemisférica.

Trump, además, redujo su participación en la cumbre para viajar posteriormente a la base aérea de Dover, en Delaware, donde llegarán los cuerpos de seis militares estadounidenses fallecidos en la guerra con Irán.