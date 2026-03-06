Petróleo WTI supera los US$90 por conflicto entre Irán, EE. UU. e Israel

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este viernes 6 de marzo en US$90.90 por barril.

Sin embargo, durante la jornada de este viernes, el WTI para entrega en abril llegó a superar al mediodía los US$92.40 por barril, por primera vez desde octubre del 2022, momento que era influenciado por el conflicto entre Rusia y Ucrania

Los US$92.40 representaron una subida de 14.06%, impulsada por el conflicto en Oriente Medio y la tensión en el estrecho de Ormuz. El alza fue en ese momento de US$11.39 respecto del cierre del jueves, cuando se situó en US$81.01 por barril.

Mientras tanto, el precio del barril de Brent para entrega en mayo subió 8.52% y cerró en US$92.69. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, llegó incluso a negociarse a US$94.42.

Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio continúe han provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo.

El WTI subió 35% y el Brent casi 25% desde el inicio, el pasado sábado 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La principal preocupación vinculada con este conflicto para el mercado del petróleo es una interrupción del comercio en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, el único paso marítimo que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico. Por allí circula el 20% del crudo mundial.

Pese a que Irán negó el jueves haber cerrado el estrecho, la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí “podrían ser atacados o hundidos”.

Desde que iniciaron las hostilidades ya se han registrado algunos ataques a embarcaciones en el estrecho; el último ocurrió este viernes, a seis millas náuticas de Omán, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas.

Frente a la situación de tensión máxima que atraviesa el estrecho —que ha afectado gravemente el tráfico marítimo—, el presidente Donald Trump anunció que proporcionará seguros y garantías contra riesgos políticos a cualquier naviera que navegue por el estrecho de Ormuz. Incluso ofreció escoltas militares a los buques en la región.

El secretario del Interior, Doug Burgum, confió este viernes en que “la alianza con Venezuela será una de las maneras en que los precios de la gasolina bajen en Estados Unidos”.