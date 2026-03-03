MEM reporta alza en precios de gasolinas y diésel, de enero a la fecha aumentó más de Q3 por galón

En el monitoreo efectuado el lunes 2 de marzo y divulgado este martes, el galón de gasolina superior se reporta en Q30.54, según el precio promedio en el área metropolitana en modalidad de autoservicio. La cifra representa un incremento de Q0.97 por galón.

La gasolina regular se situó en Q29.53, un aumento de Q0.96; mientras que el diésel subió Q0.53 y llegó a Q28.28.

Con respecto a los precios registrados en el primer monitoreo del año, el 5 de enero, el alza ha sido de Q3.25 (11.9%) por galón para la gasolina superior; Q3.24 (12.3%) para la regular; y Q3.39 (13.2%) para el diésel.

Los precios nacionales aún no reflejan impactos por el reciente ataque militar de EE. UU. e Israel contra Irán, efectuado el sábado 28 de febrero, ni por la posterior respuesta de ese país.

Según informó el MEM el 2 de marzo, el país cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento; sin embargo, refirió que podría haber ajustes al alza de precios.

Advirtió que la coyuntura representa un riesgo, en especial por la posible afectación al tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero mundial.

En tanto, Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), confirmó el lunes que sí hay inventarios de combustibles en el país, como lo reportó el MEM.

Sin embargo, refirió que los precios del petróleo y sus derivados, entre ellos las gasolinas y el diésel, han subido en el mercado internacional en las últimas semanas, por lo que también se habían empezado a reflejar alzas en el mercado local en semanas anteriores.

Mencionó, por ejemplo, que el precio internacional ya ha reportado alzas en semanas recientes, porque el mercado comenzó a incorporar una prima de riesgo geopolítica por la situación actual porque los países ya estaban trasladando sus equipos y maquinaria y se visualizaba el conflicto.

Según medios internacionales, el ataque a Irán se dio semanas después de las amenazas del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que se trataba de un ataque preventivo.

A ello se suma el impacto de los últimos tres días, ya que del viernes 27 de febrero al lunes 2 de marzo el barril de petróleo subió alrededor de 6.5%, al pasar de US$67.02 a US$71.23 el petróleo intermedio de Texas (WTI). Mientras que el martes 3 subió a US$74.56 (alza de 4.7%).

Los impactos de los ataques militares actuales podrían reflejarse posteriormente en el mercado nacional. Meléndez expuso el lunes que el abastecimiento es normal en la actualidad y, pese al conflicto geopolítico, no observan incidencia hasta ahora en ese aspecto; sin embargo, hay incertidumbre sobre el comportamiento futuro.

El MEM hizo un llamado preventivo y responsable a la población para utilizar de manera prudente el transporte: evitar viajes innecesarios, promover el uso compartido de vehículos y priorizar el transporte público.

Argumentó que estas medidas contribuyen a mitigar el impacto económico en las familias.