¿Cinco semanas? Qué dijo Trump sobre cuánto podrían durar los ataques a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump habló este 2 de marzo acerca de cuánto podrían durar los ataques a Irán, que comenzaron el pasado 28 de febrero en coordinación con Israel.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario señaló que se ha “proyectado entre cuatro o cinco semanas” la duración de los ataques, pero reiteró que la ofensiva tomará “el tiempo que sea necesario”.

“Sea cual sea el tiempo, está bien; proyectábamos entre cuatro o cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, dijo el mandatario en la Casa Blanca.

Donald Trump afirmó que el objetivo de la ofensiva militar, llamada “Operación Furia Épica”, es claro: “desbaratar el programa de misiles balísticos de Irán, así como destruir la Marina iraní y prevenir que Teherán obtenga armas nucleares”.

En una rueda de prensa previa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que esta “no es una guerra de cambio de régimen”, si bien subrayó que se ha conseguido “un cambio en el régimen” iraní.

El jefe del Pentágono, que se negó a ofrecer un cronograma sobre los próximos pasos de la operación, aseguró que esta no tiene nada que ver con la invasión de Irak del 2003, un conflicto muy criticado por Trump, puesto que no será “interminable”.

BREAKING: Trump teases that the war with Iran could go much longer than 4-5 weeks, bragging about how he doesn't get bored with war.



"We have from the beginning, we’ve projected 4-5 weeks but we have capability to go far longer than that. We will do whatever… They said ‘oh… pic.twitter.com/srrlg8ztMN — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 2, 2026

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, aseguró que las operaciones militares contra Irán están en su fase inicial y “llevarán algo de tiempo” hasta alcanzar los objetivos, lo cual aleja la posibilidad de un fin inminente de la intervención.

También reconoció que requerirán “trabajo duro” y podrían causar nuevas bajas entre sus tropas, tras registrarse la muerte de cuatro militares estadounidenses en Kuwait luego de un ataque iraní en represalia.

