¿Cuántos guatemaltecos viven en países afectados por el conflicto en Medio Oriente?

Al menos 825 guatemaltecos residen o se encuentran en países de Medio Oriente y zonas cercanas que han estado bajo tensión o riesgo por la escalada del conflicto entre Israel y grupos armados aliados en la región, según registros consulares.

La mayor concentración se encuentra en Israel, donde hay 485 guatemaltecos, entre residentes permanentes, que suman 320 y 165 trabajadores temporales. Le siguen Emiratos Árabes Unidos con 200 personas, y Qatar con 65, reportó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Otros países donde se reporta presencia de ciudadanos guatemaltecos son Turquía, con 40, entre 26 residentes y 14 estudiantes, seguido de Egipto, con 24 y Marruecos, con 11.

El Minex informó que hasta ahora, ninguno de los más de 800 guatemaltecos en estos territorios, ha requerido asistencia o solicitado apoyo para abandonar sus localidades. "Aún no tenemos reportes en los números de emergencia", informó la institución.

Qué pasó este fin de semana en Medio Oriente

Entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo de 2026, se registró una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente, marcada por intensos bombardeos en la Franja de Gaza y el lanzamiento de cohetes hacia Israel, según reportes de medios internacionales y corresponsales en la zona.

Los bombardeos y lanzamientos de cohetes se reactivaron con fuerza, rompiendo cualquier intento de calma y elevando la tensión en la región.

Integrantes de la defensa civil libanesa revisan la destrucción causada por un ataque aéreo de Israel contra la aldea de Houch el-Rafqa, en el valle de la Bekaa, Líbano, el 2 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante esos días, el ejército israelí mantuvo operaciones militares en Gaza, mientras activó sus sistemas de defensa ante ataques aéreos. Las acciones ocurrieron en un contexto de alta tensión y continuos enfrentamientos con Hamás, un grupo armado que no reconoce a Israel, que controla la Franja de Gaza.

La violencia también se extendió al norte de Israel, atribuidos a Hezbolá, otro grupo armado rebelde que es aliado de Irán, que lanzó ataques desde el sur de Líbano hacia Israel.

Israel respondió con bombardeos en esa zona fronteriza, aumentando el temor de una expansión del conflicto.

