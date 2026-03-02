Conflicto en Irán: MEM afirma que Guatemala no enfrenta riesgo inmediato de escasez de combustibles, pero podría afectar el precio

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este lunes 2 de marzo que, ante la actual situación geopolítica en Irán, Guatemala cuenta con suficiente abastecimiento de combustibles, por lo que no existe riesgo inmediato de desabastecimiento.

No obstante, advirtió que la coyuntura representa un riesgo, especialmente por la posible afectación al tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz, principal corredor para el suministro petrolero a escala mundial.

El ministerio explicó que la situación geopolítica genera fuerte tensión en los mercados internacionales, lo que provoca incrementos en los precios del petróleo crudo y sus derivados. Estos ya se reflejan en las cotizaciones globales y, de manera inevitable, repercuten en la economía de los países importadores, incluido Guatemala, añadió la institución en un comunicado.

Agregó que el aumento de los precios internacionales afecta el mercado nacional de combustibles y podría reflejarse en ajustes para el consumidor, con impacto directo en la economía de las familias guatemaltecas.

Recomendaciones: pide prudencia en uso de combustibles

Además, señaló que, ante la posibilidad de que el conflicto internacional se prolongue o se intensifique, el MEM hace un llamado preventivo y responsable a la población para utilizar de manera prudente el transporte: evitar viajes innecesarios, promover el uso compartido de vehículos y priorizar el transporte público.

Argumentó que estas medidas contribuyen a mitigar el impacto económico en las familias.

Aparte de ese llamado, el MEM aseguró que coordinará con las organizaciones que preparan eventos públicos para que reduzcan su afectación al tránsito y eviten consumos innecesarios de derivados del petróleo.

La institución indicó que se mantendrá monitoreando la evolución de los mercados internacionales y mantendrá informada a la población sobre cualquier cambio relevante que afecte el suministro o los precios de los combustibles en el país.

Cotización internacional

Según informa la agencia EFE, el petróleo intermedio de Texas (WTI) reporta este lunes un incremento de 6.74% respecto del cierre del viernes, tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia del país persa.

El crudo cotizaba en US$71.54, unos US$4.50 más que al cierre del viernes, cuando terminó en torno a US$67, antes de que se produjeran los bombardeos contra Irán. La cotización del mercado aún no ha cerrado este lunes.

La nueva ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el sábado 28 de febrero, cuando lanzaron un ataque a gran escala que Washington justificó como una acción preventiva ante supuestas amenazas inminentes de Teherán, en un nuevo episodio de un conflicto que se remonta a décadas de tensiones nucleares, militares y políticas en Medio Oriente, según agencias internacionales.

Se aseguró que la decisión respondió a informes de inteligencia que advertían sobre un inminente lanzamiento de misiles por parte de Teherán.