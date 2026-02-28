Conflicto entre EE. UU., Israel e Irán afectaría economía guatemalteca, alerta analista 

Aunque el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no tiene relación directa con Guatemala ni con Centroamérica, podría generar efectos indirectos en la región, principalmente en el precio de los combustibles y en los flujos migratorios, advirtió el internacionalista Roberto Wagner.

El analista explicó que la escalada era previsible, ya que durante las últimas semanas se habló de posibles ataques en Medio Oriente. Según indicó, los gobiernos deben anticipar distintos escenarios, desde un enfrentamiento breve hasta un conflicto prolongado que derive en una guerra convencional, y evaluar cómo estos podrían afectar sus economías.

Wagner señaló que, aunque Guatemala no mantiene una relación comercial significativa con Irán, los conflictos en esa zona suelen influir en el mercado internacional del petróleo.

“Cuando se producen enfrentamientos, incluso de menor escala, los especuladores modifican el precio del barril de petróleo. Eso termina afectando los precios del crudo y, en consecuencia, de los combustibles”, indicó.

El especialista recordó que aumentos en el precio de la gasolina pueden trasladarse a otros sectores de la economía, especialmente a la canasta básica, lo cual impacta directamente en el costo de vida.

Añadió que el Ministerio de Energía y Minas suele atribuir al contexto geopolítico en Medio Oriente los ajustes en los precios del crudo, por lo que este es un escenario para el cual el país debe estar preparado.

Posibles movimientos migratorios

El segundo efecto potencial se relaciona con la migración. Wagner explicó que los conflictos armados generan desplazamientos, principalmente hacia Europa, a través de rutas que incluyen Turquía y otros países de la región.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que algunos migrantes opten por rutas hacia el continente americano, con destino final en Estados Unidos o Canadá, atravesando Sudamérica, Centroamérica y México.

“No hablo de una migración masiva, pero sí de personas con mayor poder adquisitivo que podrían considerar establecerse temporalmente en países más alejados de la zona de conflicto o avanzar hacia Norteamérica”, señaló.

En el caso de ciudadanos iraníes, Canadá suele ser un destino relevante para quienes tienen vínculos familiares, aunque Estados Unidos continúa siendo el principal objetivo para muchos migrantes, señaló.

Wagner concluyó que estos dos factores —el comportamiento del mercado petrolero y los posibles movimientos migratorios— son los aspectos que Guatemala y Centroamérica deben observar con atención en el corto y mediano plazo.

