Cada guatemalteco pierde 54 días al año en el tráfico: ¿cuáles son las soluciones?

Guatemala pierde alrededor de Q1 mil 300 mensuales en productividad por cada miembro de la población ocupada debido a la congestión vehicular. Según Jorge Benavides, investigador asociado a la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), al circunscribir el análisis únicamente al departamento de Guatemala —con aproximadamente 2.7 millones de personas ocupadas—, estas pérdidas representan el 9.4% del producto interno bruto (PIB) departamental.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se pierden alrededor de 1,300 horas —equivalentes a más de 54 días al año— en el tráfico de la Ciudad de Guatemala, lo que representa más de Q25 mil millones en costos económicos. El crecimiento del departamento fue del 10.9% en el 2023, según las últimas cifras publicadas por el Banco de Guatemala, y representa el 43.3% del total de la economía guatemalteca.

El fenómeno se relaciona con el crecimiento del área metropolitana, que abarca 44 municipios conurbados donde interactúan al menos cinco millones de personas. “Hoy hablamos de trayectos que vienen desde Sanarate, Chimaltenango, Palín, Escuintla y Oratorio, en Santa Rosa, lo que concentra desplazamientos hacia la ciudad. Hoy toda esa área, confluyendo hacia el corazón del país, es una de las razones principales por las que tenemos este tráfico”, indicó.

Datos presentados por Fundesa este martes, con base en registros de la Policía Nacional Civil (PNC), indican que en el 2025 se registraron 8 mil 864 hechos viales, que dejaron 2 mil 428 fallecidos y 9 mil 602 personas lesionadas, lo que equivale a un promedio diario de siete muertes y 27 heridos en accidentes de tránsito.

El parque vehicular también ha crecido de forma sostenida. Actualmente circulan alrededor de 6.4 millones de vehículos en el país, con un crecimiento promedio anual de 9.6% en las últimas dos décadas, mientras que la red vial ha aumentado a un ritmo de 1.4% anual, lo que equivale a 1.07 metros de carretera por habitante. “Muy pocos de nosotros cabríamos uno a la par del otro si nos pusiéramos sobre toda la red vial”, explicó.

Dentro del parque vehicular destaca el crecimiento de las motocicletas, que alcanzan los 3.2 millones, cifra que representa 3.4 veces la cantidad de automóviles. Solo en el 2025 el número de motocicletas creció 15%, y en los últimos 20 años la cantidad de estos vehículos que circulan por cada kilómetro de red vial se multiplicó por diez.

“En 20 años tenemos, por el mismo kilómetro de red vial, diez veces más motocicletas. Eso explica parte del estrés que se genera durante las horas pico por la continua evasión y colisión que existe con el parque de motocicletas”, dijo Benavides.

Soluciones

Benavides indicó que la congestión vehicular responde a múltiples factores, por lo que señaló que su atención requiere distintas líneas de acción, enfocadas en optimizar el sistema actual, ampliar la infraestructura, fortalecer el transporte masivo y promover un modelo urbano que integre vivienda y servicios. “Tenemos que huir de los análisis unicausales. Es un problema tan complejo que buscar una sola causa es pecar de exceso. En realidad, enfrentamos una multicausalidad que hace más complejo el problema”, explicó.

Una de las propuestas consiste en mejorar la gestión del sistema vial existente mediante intervenciones menores orientadas a agilizar el tránsito vehicular, fortalecer la movilidad peatonal, reducir los entrecruzamientos en vías y mejorar la señalización y la seguridad vial. “Agilizar el tráfico sí o sí es el camino. También debemos favorecer la movilidad del peatón y garantizar que quienes se movilizan a pie lo puedan hacer de forma segura”, agregó.

Otra línea de trabajo contempla el desarrollo de nueva infraestructura que permita conectar puntos estratégicos del área metropolitana. “Guatemala necesita infraestructura que conecte puntos que necesitan estar conectados. No es solamente hacer más anchas las calles o construir pasos a desnivel, sino terminar de construir la infraestructura que permita la movilidad necesaria”, afirmó.

Entre los proyectos mencionados figuran cinco rutas radiales, tres circunvalaciones, el puente Belice II, el puente El Frutal, el anillo regional C-50, la Vía Exprés Nororiente y el Arco Norte Metropolitano.

También planteó la necesidad de implementar un sistema multimodal de transporte masivo que incluya la ampliación del Transmetro, el fortalecimiento de las rutas del Transurbano y TuBus, así como proyectos como el Aerómetro y el desarrollo de un sistema de metro, cuya planificación contempla una línea de 20.5 kilómetros con 22 estaciones y obras complementarias.

Benavides también resaltó la importancia de articular políticas de vivienda con fuentes de empleo y servicios para reducir los desplazamientos diarios. “La base de cualquier modelo de desarrollo es asegurar que las personas puedan vivir en un lugar donde tengan cerca el trabajo, la educación y los servicios. Eso permite reducir los desplazamientos largos”, afirmó.

Aumento de ingresos a la ciudad

Los datos comparativos sobre los principales accesos al área metropolitana muestran un incremento en el volumen vehicular durante la última década:

CA-09 Norte

2015: Circulaban 38,840 vehículos diarios. El 20.8% correspondía a transporte pesado.

2025: Circulan 92,583 vehículos diarios. Incremento de 138.4% respecto a 2015.

CA-09 Sur

2015: circulaban 91,140 vehículos diarios. El 17.4% transporte pesado.

2025: Circulan 226,934 vehículos diarios. Incremento de 149% respecto a 2015.

CA-01 Occidente

2015: Circulaban 52,393 vehículos diarios. El 12.4% transporte pesado.

2025: Circulan 193,589 vehículos diarios. Incremento de 269.5% respecto a 2015.

CA-01 Oriente

2015: Circulaban 105,571 vehículos diarios. El 5.5% transporte pesado

2025: Circulan 308,214 vehículos diarios. Incremento de 191.9% respecto a 2015.

Tiempos de traslado registrados en 2015