VIDEO: ¿Aliviaría el tráfico si los empleados públicos circulan en horario diferente?

La Municipalidad de Guatemala analiza presentar una propuesta para implementar horarios diferenciados para empleados del Estado como medida para reducir la congestión vehicular en la ciudad de Guatemala. Héctor Flores, gerente general de Emetra, explicó que el objetivo es dividir los flujos vehiculares en las horas pico, especialmente en la mañana, cuando coinciden el ingreso laboral, el horario escolar y la actividad comercial. “Ya no es posible que todo el trabajo empiece a las ocho, que todos los colegios empiecen a las ocho. Es que ya no cabemos todos a las ocho”, afirmó.

Esto se dio a conocer en La Charla, segmento del programa Guatemala no se detiene, en el cual Flores, junto a Salvador Morales, especialista en seguridad vial, y Rocío Lazo, presentadora del programa, conversaron sobre el impacto que tienen en el tráfico los ajustes viales.

Según Flores, la comuna capitalina trabaja en una iniciativa para establecer horarios escalonados en las instituciones públicas, de modo que algunos empleados ingresen a las 7.00, otros a las 7.30 y otros a las 8.00 horas. Esta medida permitiría administrar mejor la demanda vial y mejorar el desempeño de los ajustes de tránsito que se ejecutan actualmente en distintos puntos de la ciudad.

El funcionario señaló que el éxito de la propuesta también dependerá de la participación del sector privado y de los centros educativos, así como de cambios en los hábitos ciudadanos. “El tráfico lo hacemos todos”, dijo. Además, recalcó que pequeñas acciones, como reducir el tiempo de ascenso y descenso de estudiantes o compartir el vehículo, pueden tener un impacto significativo.

Salvador Morales respaldó la idea de los horarios diferenciados y advirtió que el espacio vial es limitado. “No podemos todos estar en el mismo punto porque la tierra ya no crece. Lo que hay que ver es cómo gestionamos el espacio vial y cómo lo distribuimos”, indicó.

Morales añadió que, además de escalonar horarios, Guatemala deberá avanzar hacia una gestión económica del uso vial, como ocurre en grandes ciudades del mundo, donde se desincentiva el ingreso masivo de vehículos a zonas congestionadas y se promueven alternativas de movilidad. “Reducir viajes innecesarios, pero a la vez dando otras formas de movilidad”, indicó.

Ajustes viales pendientes

Las autoridades de tránsito estiman que la mayoría de las intervenciones viales menores en la ciudad de Guatemala estén concluidas en un plazo de ocho meses, aunque algunas podrían extenderse más tiempo, principalmente las que requieren instalación y calibración de nuevos semáforos. “Nosotros estamos esperando que este grupo de 50 intervenciones esté listo en un lapso de ocho meses. Esperamos probablemente un 85% de las intersecciones tenerlas listas en seis meses”, explicó Flores.

El funcionario agregó que las obras no se limitan a cambios físicos inmediatos, como apertura o cierre de pasos y modificación de camellones, sino que incluyen procesos técnicos adicionales. “La programación de los semáforos y su interacción con el resto de la red va a llevar un poquito de tiempo extra”, señaló.

Flores subrayó que las calles y avenidas de la ciudad son un “elemento vivo” cuya dinámica cambia con el crecimiento del parque vehicular y la aparición de nuevos establecimientos, por lo que las intervenciones deberán evaluarse y ajustarse conforme se ejecuten.

Por su parte, Morales consideró que los ajustes viales deben ir acompañados de un plan a largo plazo, y parte de él es mantener la jerarquía de las vías. “Un error común en la movilidad es pensar que las vías sirven para todo. Las queremos para movernos de forma rápida, pero también queremos que enfrente de nuestra casa esté la entrada o el retorno. Mezclar alta movilidad con alta accesibilidad muchas veces genera estos conflictos”, aseguró.

Asimismo, señaló la importancia de contar con aceras continuas, carriles desagregados y ciclovías conectadas. “No solo pensar en puntos específicos destinados para el usuario, sino ver cómo bajamos a la gente de los carros y cómo la metemos a otros medios de transporte para que ayuden a redistribuir el espacio que tenemos disponible”, comentó.

Falta educación vial

Flores indicó que el principal desafío es la falta de educación vial, al considerar que en Guatemala no se respetan las jerarquías de movilidad y que el peatón suele quedar relegado, incluso en zonas señalizadas. “Uno va a lugares en otras realidades del mundo y que un peatón avance se reverencia, los carros se detienen. Aquí le tiran los carros a los peatones, aunque estén los pasos de cebra”, afirmó.

Agregó que esta formación debería impartirse formalmente desde los centros educativos y mantenerse en todas las etapas de la vida, más allá del simple conocimiento del reglamento de tránsito. “La educación vial la deberíamos recibir en todos los niveles y todo el tiempo, desde niño hasta adulto”, comentó.

Morales coincidió en que el ciudadano tiene un rol fundamental. “Como ciudadanos, como usuarios, no solo tenemos la tarea de educarnos mejor, de acceder al sistema no comprando una licencia o no sabiendo las leyes ni las reglas de cómo comportarnos, sino también adoptando distintos comportamientos que, al final de cuentas, van a tener un impacto”, aseguró.