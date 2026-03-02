Precios del petróleo suben 6% respecto a su último cierre, tras conflicto en Irán

A pesar de los efectos, analistas consideran que será transitorio y que el mercado, aunque está reaccionando, no está en pánico.

El crudo WTI se cotizaba esta mañana en US$71.54 por barril, lo que representaba unos US$4.50 más respecto del cierre del viernes, cuando terminó en torno a US$67, antes de que se produjeran los bombardeos sobre Irán.

Según información del sitio investing.com, la apertura del mercado fue en US$71.99; llegó a un máximo de US$73.36 y, casi al cierre de la cotización, se situó en US$70.60, lo que representa 5.37% más que el viernes pasado.

En tanto, el petróleo Brent subía 6.7% en el mercado de futuros de Londres, después de haber escalado 13% horas antes, cuando superó los US$82, ante temores de escasez de suministro por el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

El barril de crudo del mar del Norte para entrega en mayo se negociaba a US$77.75 por la mañana en el ICE londinense, 6.7% más que al cierre del viernes.

El repunte del precio del crudo se produce en medio de temores a una escalada del conflicto en Medio Oriente, región clave para el suministro mundial de energía, lo que ha elevado la preocupación de los mercados por posibles interrupciones en la producción o el transporte de petróleo. Irán es el cuarto mayor productor de la OPEP.

Los analistas también advierten del riesgo de que el conflicto afecte el estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que transita cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo, lo que podría provocar nuevas subidas si se interrumpe el tránsito de crudo.

Paso en el estrecho de Ormuz

Aunque no hay confirmación oficial de que el paso por Ormuz esté cerrado, la advertencia del sábado de la Guardia Revolucionaria iraní, de que el tránsito marítimo no es seguro, provocó en la práctica la suspensión o el desvío de rutas de grandes navieras como la danesa Maersk y las japonesas Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen y Kawasaki Kisen.

La paralización de la navegación por esa zona disparó los temores a una interrupción del suministro energético, que no logró aplacar el anuncio de la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, de que aumentará su producción en 206 mil barriles diarios.

Analistas: a pesar de los efectos el mercado no entró en pánico

El aumento de la incertidumbre geopolítica impulsa también la demanda de activos refugio: los futuros del oro subían en torno al 3% y el índice de volatilidad VIX, conocido como el "indicador del miedo" de Wall Street, alcanzaba su nivel más alto en lo que va del 2026.

Analistas como Adam Hetts, responsable de activos en Janus Henderson, argumentan que la incertidumbre "suele pesar sobre los activos de riesgo a nivel mundial" y que un aumento sostenido de los precios del crudo podría generar "una alerta inflacionaria global".

"Si el conflicto interrumpe el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, los precios podrían subir aún más y afectar a la economía global", dijo Hetts a la cadena CNBC.

Emma Wall, jefa de estrategia de Hargreaves Lansdown, advirtió que los ataques contra Irán y las represalias han elevado la volatilidad y llevado a los inversores a refugiarse en activos como el oro, el dólar y el franco suizo.

La experta subrayó que la tensión en el estrecho de Ormuz mantiene la presión sobre la oferta de crudo, aunque consideró que "esta perturbación se considera transitoria y los valores podrían volver a niveles normales si el conflicto se resuelve rápidamente".

Saul Kavonic, responsable de investigación energética en MST Marquee, señaló que "el mercado no está entrando en pánico" y que la infraestructura petrolera "no ha sido un objetivo principal para ninguna de las partes".

Robin Mills, director de Qamar Energy, dijo a su vez que, aunque el aumento de precios se seguirá notando, "todavía están por debajo de los de hace dos años, por lo que no estamos en una crisis petrolera completa".