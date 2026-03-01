¿Cómo afectará al precio del petróleo y la gasolina los ataques de Estados Unidos contra Irán?

Los ataques militares lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán generan incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

Analistas y expertos del sector anticipan un aumento en los precios del petróleo cuando se abra la negociación de futuros este domingo, con repercusiones en los precios de la gasolina y en la economía en general.

De acuerdo con Andy Lipow, presidente de la firma consultora Lipow Oil Associates, citado por CNN, los precios del petróleo podrían subir hasta US$5 por barril o incluso más.

Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, señaló a ese medio que tanto el crudo Brent como el West Texas Intermediate (WTI) registrarán incrementos al abrir el mercado, en lo que describió como un “aumento generalizado” que también alcanzará los márgenes de productos refinados y el gas natural.

El viernes, antes de que comenzaran los ataques, el Brent —referencia mundial del petróleo— ya había subido 2.9%, hasta US$72.87 por barril, ante la expectativa del conflicto, según CNN.

Sin embargo, con el inicio de la ofensiva, un indicador minorista operado por IG Group Ltd. cotizaba el WTI en hasta US$75.33, un alza de hasta 12% respecto del cierre del viernes, de acuerdo con El Financiero.

El papel estratégico de Irán

Irán produce cerca de 3.3 millones de barriles de petróleo al día, equivalente al 3% de la producción mundial, y posee las terceras mayores reservas probadas del planeta, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, su influencia en los mercados energéticos globales va más allá de su producción directa.

El país controla el lado norte del estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima para el transporte de crudo desde el Golfo Pérsico hacia el resto del mundo.

Por esa vía transitan alrededor de 20 millones de barriles diarios, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la producción mundial, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). La agencia define ese paso como un “punto crítico para el suministro de petróleo”.

El riesgo del estrecho de Ormuz

El escenario que más preocupa a los mercados es un posible cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán como medida de represalia. Aunque Teherán ha amenazado con esa acción en conflictos previos, nunca la ha ejecutado.

De concretarse, las consecuencias serían de magnitud considerable, ya que, según analistas, se estima que una interrupción total podría representar una pérdida neta de entre 8 y 10 millones de barriles diarios, incluso si se consideran rutas alternativas como el oleoducto Este-Oeste saudí.

Durante el conflicto de 12 días entre Irán e Israel el año pasado, Goldman Sachs proyectó que los precios podrían superar los US$100 por barril ante una “interrupción prolongada” en esa ruta, según CNN.

Impacto en los precios de la gasolina

China es el principal comprador del petróleo iraní y el país más dependiente del crudo que transita por el estrecho de Ormuz. Según Marca, cerca del 70% del petróleo que atraviesa esa ruta tiene como destino países asiáticos, entre ellos India, Japón y Corea del Sur. Una eventual reducción del suministro obligaría a China a buscar proveedores alternativos, lo que presionaría al alza los precios mundiales.

El encarecimiento del crudo tiene un efecto en cadena en la economía, ya que eleva los costos de transporte, producción y electricidad, factores que terminan trasladándose a los precios que pagan consumidores y empresas.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicaba en US$2.98 por galón antes del inicio de los ataques, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Un barril de petróleo en torno a los US$80 podría hacer que ese promedio vuelva a superar los US$3 por galón, de acuerdo con CNN.

La respuesta de la OPEP

La OPEP y sus aliados anunciaron el domingo un incremento de su producción diaria en 206,000 barriles, después de haber pausado aumentos graduales a comienzos de este año.

Sin embargo, analistas del sector no prevén que esa medida sea suficiente para contener el incremento de precios. Según Marca, no todos los miembros del bloque cuentan con la capacidad necesaria para compensar una eventual caída significativa de la oferta iraní o una interrupción prolongada en la región.