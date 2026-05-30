Varios enfrentamientos entre la PNC y presuntos pandilleros deja capturados, heridos y armas incautadas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este 30 de mayo sobre la captura de dos presuntos integrantes del Barrio 18, luego de un enfrentamiento armado entre los agentes y los aprehendidos.

En sus redes sociales, la PNC indicó que el hecho ocurrió durante un operativo antiextorsiones en el cantón Agua Tibia, Palencia.

Los agentes habrían descubierto a los dos presuntos integrantes del Barrio 18 cuando cobraban una extorsión. Al percatarse de la presencia policial, los individuos dispararon sus armas de fuego contra los agentes.

"Los agentes repelieron el ataque. Como resultado, ambos antisociales resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro asistencial bajo custodia policial", señala la PNC.

La PNC incautó una pistola Daewoo calibre 9 mm, reportada como robada el 17 de noviembre del 2025 en la colonia Santa Ana.

También decomisó una motocicleta que presuntamente era utilizada por los sospechosos.

En Palencia, Terroristas del Barrio 18, al verse descubiertos, heridos al enfrentar a investigadores



Uno de ellos hace 15 días salió de una correccional, se les incautó una pistola robada y una motocicleta



Una denuncia fue vital para que investigadores de la #DIPANDA montaran pic.twitter.com/t70iSMN8z5 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2026

La PNC indicó en redes sociales que los detenidos fueron identificados como Brayan Eduardo Dávila Girón, de 29 años, y Jefferson Omar Gamboa Cruz, de 18.

Añadió que Gamboa Cruz había recuperado su libertad hacía 15 días, tras cumplir una condena por portación ilegal de arma de fuego.

Otro enfrentamiento en zona 18

Las autoridades y cuerpos de socorro también informaron sobre un enfrentamiento armado entre presuntos pandilleros y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), esta vez en la colonia San Rafael III, zona 18.

Agentes de la PNC en la colonia San Rafael, donde ocurrió un enfrentamiento armado. (Foto Prensa Libre: PNC)

Según la PNC, los sospechosos serían integrantes de la Mara Salvatrucha. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro huyó del lugar.

La Policía acudió a la 1.ª avenida y 12.ª calle de la colonia San Rafael III, zona 18, tras recibir reportes de un ataque armado en el que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas.

"Luego del hecho, los sicarios escapaban en una motocicleta robada y, para evitar su captura, dispararon contra los policías", señala la PNC.

Pistolas decomisadas durante el accionar de la PNC. (Foto Prensa Libre: PNC)

Uno de los presuntos pandilleros resultó herido de bala, por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial.

De acuerdo con la PNC, el detenido fue identificado como Nelson Rodrigo Díaz Castillo, de 25 años. Las autoridades también incautaron dos pistolas ilegales.

En el lugar quedó la motocicleta presuntamente utilizada por los sospechosos, así como el automóvil en el que se movilizaban las víctimas del ataque.

Por otra parte, los Bomberos Voluntarios informaron que las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos Ismale, de 32 años, y una menor de 12.

Según vecinos del sector, las dos personas fallecidas eran padrastro e hijastra.

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