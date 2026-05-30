“Planifique su recorrido”: Anuncian cierre temporal en la calzada Roosevelt

El Ministerio de Comunicaciones informó este sábado 30 de mayo sobre el cierre parcial y temporal de una tramo de la calzada Roosevelt.

A tavés del Fondo Social de Solidaridad, la dependencia dijo que será cerrado el ingreso a la 9a. avenida de la zona 11 capitalina desde esa calzada, una de las más transitadas de la ciudad.

Agregó que el cierre se debe a labores en la rampa de acceso al proyecto del paso a desnivel en el lugar.

Los cierres se efectuarán desde hoy, sábado 30 de mayo, al próximo 6 de junio, en horario de 7 horas a 21 horas.

"Durante este período no estará habilitado el ingreso a la 9.ª avenida desde la Calzada Roosevelt", enfatizó la entidad.

"Planifique su recorrido con anticipación y utilice rutas alternas para evitar inconvenientes", agregó.

Se coordina tránsito

Amilcar Montejo, intendente de Tránsito, explicó a Prensa Libre y Noticieron Guatevisión que el flujo de vehículos continuará con normalidad.

"Al constatar el cierre vial, lo automovilistas siguen hacia mercado El Guarda, y otros que ya estaban enterados, ingresan sin problema a la colonia Roosevelt por medio de la 12 avenida", agregó.

Confirmó que los trabajos se extenderán hasta el próximo sábado.