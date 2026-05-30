Matan a dos personas dentro de una vivienda en la zona 5 capitalina

Dos personas perdieron la vida a balazos dentro de un domicilio este sábado 30 de mayo, informaron los Bomberos Municipales.

El hecho ocurrió en la 46 avenida, colonia La Chacra, zona 5, Ciudad de Guatemala.

Los socorristas informaron que recibieron llamados de alerta sobre disparos dentro de una casa en el lugar.

En la vivienda fueron encontrados dos cuerpos con "múltiples perperforaciones por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo", informaron los socorristas.

Los bomberos dijeron que en el ataque armado murió una mujer de 46 años y un hombre de 26.

Aún se desconocen los detalles del ataque, que conserna a los vecinos.