PNC reporta incautación de droga y captura de nicaragüeneses

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este sábado 30 de junio los resultados de un operativo contra el narcotráfico en el océano Pacífico.

De acuerdo con la información, 800 fueron los paquetes de droga inacutados en una embarcación en el operativo ejecutado por la Marina de la Defensa del Ejército de Guatemala.

La PNC informó también de la captura de dos nicaragüenses durante las operaciones, a 41 millas náuticas en el océano Pacífico.

"Al realizar la prueba de campo respectiva, dio resultado presuntivo positivo para cocaína. Además, se localizaron dos teléfonos satelitales", informó la PNC, sobre al menos 40 tulas.

La contabilización se efectuó en el Comando Naval del Pacífico, Puerto San José, Escuintla, agrega la información brindada por las autoridades.

Guatemala negocia con EE. UU. más apoyo para reforzar los operativos con miras a frenar el tráfico de drogas hacia ese país.

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El gobierno estadounidense ha dicho que la lucha antidrogas es uno de los ejes centrales de su política.

Los dos nicaragüenses capturados son conducidos por agentes de la Policía (Foto: PNC).

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)