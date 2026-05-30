PNC reporta incautación de droga y captura de nicaragüeneses

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PNC reporta incautación de droga y captura de nicaragüeneses

Al menos 800 paquetes de droga fueron incatuados en operativos en el océano Pacífico, revelaron las autoridades.

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La PNC dijo que al menos 800 paquetes de droga eran transportados en embarcación. (Foto: PNC)

La PNC dijo que al menos 800 paquetes de droga eran transportados en embarcación. (Foto: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este sábado 30 de junio los resultados de un operativo contra el narcotráfico en el océano Pacífico.

De acuerdo con la información, 800 fueron los paquetes de droga inacutados en una embarcación en el operativo ejecutado por la Marina de la Defensa del Ejército de Guatemala.

La PNC informó también de la captura de dos nicaragüenses durante las operaciones, a 41 millas náuticas en el océano Pacífico.

"Al realizar la prueba de campo respectiva, dio resultado presuntivo positivo para cocaína. Además, se localizaron dos teléfonos satelitales", informó la PNC, sobre al menos 40 tulas.

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Los dos nicaragüenses capturados son conducidos por agentes de la Policía (Foto: PNC).
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ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

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