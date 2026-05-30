Migrantes enfrentan incertidumbre y se adaptan a nuevas regulaciones en EE. UU.

La reciente disposición ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, identificada como Restoring Integrity to America’s Financial System o Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense, que endurece la supervisión de los servicios financieros y la evaluación crediticia de migrantes sin autorización laboral, preocupa a los connacionales que residen en Estados Unidos, pues afectaría el envío de remesas.

Alfonso Pérez, de la Alianza de Guatemaltecos Unidos, en Los Ángeles, California, señala que existe incertidumbre por parte de la comunidad migrante guatemalteca, principalmente entre quienes son indocumentados, debido al mayor control en los bancos, que exigirán pruebas de estatus migratorio a las personas que abran una cuenta bancaria.

Indica que la ley no es retroactiva, por lo que esperarían que quienes ya tienen una cuenta en un banco del sistema no sean afectados.

Señala que hay connacionales que tienen cuentas bancarias en Guatemala, gracias a que bancos privados han llegado a realizar jornadas para abrirlas. Además, también funcionan bancos con representación en Estados Unidos que abren las cuentas en territorio guatemalteco, y a través de estas manejan el envío de remesas.

Los migrantes guatemaltecos también envían remesas por vía electrónica, a través de aplicaciones de teléfono o internet, y a este grupo no afectaría la nueva disposición de Trump, agrega.

De acuerdo con Pérez, quienes no tienen una cuenta bancaria y manejan dinero en efectivo recurren a agencias remesadoras para hacer los envíos presencialmente hacia Guatemala. El inconveniente para ellos es el pago del impuesto federal del 1%, que entró en vigor el 1 de enero, según la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).

Alcance de la disposición

La disposición ejecutiva del mandatario de EE. UU. también pone en consideración el riesgo del uso de la tarjeta de identificación consular guatemalteca (TICG) para el sistema financiero estadounidense.

Dicho documento, que se tramita en los consulados guatemaltecos, es utilizado por los connacionales para tramitar licencias de conducir, cobrar cheques, identificarse en hospitales, recibir servicios de emergencia, inscribir a los niños en la escuela y abrir cuentas bancarias. Sin embargo, desde enero del 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) suspendió la emisión de la cartilla, lo que afecta a miles de personas que no podrían demostrar ante las autoridades que residen en Estados Unidos.

El analista migratorio Fernando Castro Molina menciona que alrededor de 600 bancos y credit unions aceptan la TICG bajo las reglas de la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros, por sus siglas en inglés). Si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la pone en duda por la orden ejecutiva de Trump, muchas instituciones financieras dejarán de aceptarla para evitar riesgos regulatorios.

Castro señala que la orden ejecutiva convierte al sistema financiero en "una herramienta de control migratorio" y orilla al migrante guatemalteco a utilizar canales informales para el envío de remesas por temor a ser detectado, lo que resulta riesgoso y costoso.

Por otro lado, se refuerzan los procesos de control a clientes que usen la cartilla consular, lo que significa más preguntas, solicitud de documentos adicionales y mayor tiempo para abrir o mantener cuentas, añade el analista.

También los bancos aumentarán el monitoreo de las transferencias internacionales de bajo monto, como las remesas, por considerarlas posibles vías de lavado de dinero, narcotráfico o trata de personas. Las instituciones financieras podrían decidir cerrar cuentas o negar servicios para evitar riesgos regulatorios.

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“El envío de remesas seguirá funcionando por ahora, pero puede haber más preguntas en ventanilla, más documentos solicitados y posible rechazo si el banco considera que el perfil es de alto riesgo. Este control financiero se suma como una fricción adicional y una pérdida para quien envía o para quien recibe, así como para el país”, dice el analista.

El Banco de Guatemala (Banguat) estimó que en el 2025 las remesas aumentaron su participación al 20.7% del producto interno bruto (PIB) y que se registraron US$25 mil 530.2 millones.

A criterio de Castro: “El Gobierno debería promover una mediación diplomática conjunta con México, El Salvador y Honduras, liderada por el Gobierno salvadoreño ante Estados Unidos, para evitar graves daños a millones de inmigrantes y familiares en los países de origen”.

Consejos prácticos

El analista Castro Molina realiza una serie de recomendaciones a los migrantes en Estados Unidos ante la reciente disposición ejecutiva de Donald Trump, emitida el pasado 19 de mayo, que instruye a las autoridades estadounidenses a reforzar controles de identificación, monitoreo financiero y evaluación crediticia de migrantes sin autorización laboral.