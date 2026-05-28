Cómo acceden los migrantes indocumentados al sistema bancario en EE. UU. y qué cambiaría con las nuevas medidas de Trump, según expertos

Las remesas familiares vuelven a situarse en el centro de la incertidumbre tras la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de mayo de 2026, denominada Restoring Integrity to America’s Financial System, Restableciendo la integridad del sistema financiero de Estados Unidos, que instruye al Departamento del Tesoro a emitir en un plazo de 60 días nuevas regulaciones para reforzar la vigilancia sobre operaciones financieras consideradas de riesgo.

Las nuevas disposiciones impulsadas por Trump para reforzar los controles financieros en Estados Unidos podrían impactar el envío de remesas hacia Guatemala, y otros países, principalmente por mayores requisitos de supervisión y debida diligencia.

La disposición apunta especialmente a transferencias pequeñas y repetitivas, plataformas de pago entre particulares y movimientos frecuentes de dinero.

Aunque la orden no menciona de manera directa a las remesas, expertos consideran que podría traducirse en controles más estrictos para migrantes, especialmente indocumentados, y generar efectos económicos y emocionales tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

Aunque las autoridades y analistas coinciden en que no habrá restricciones hasta que las medidas cobren vigencia, advierten sobre posibles atrasos, mayores costos y un aumento en el uso de canales informales de guatemaltecos que dependen de envíos constantes para sostener a sus familias.

Cómo los migrantes indocumentados logran acceder legalmente al sistema financiero estadounidense

Actualmente, muchos guatemaltecos, al igual que otros migrantes, en situación migratoria irregular en Estados Unidos pueden acceder a servicios bancarios de manera legal utilizando documentos alternativos aceptados por las instituciones financieras.

Ana Gabriela Urízar, abogada experta en temas migratorios, explica que entre los documentos destacan el pasaporte guatemalteco, las matrículas consulares y el ITIN number, un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para personas que no poseen Seguro Social, pero que necesitan pagar impuestos.

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Con estos documentos, los migrantes pueden abrir cuentas bancarias, enviar remesas, cambiar cheques, utilizar tarjetas de débito e incluso construir historial financiero, pese a no contar con un estatus migratorio regular en Estados Unidos.

Qué podría pasar con las remesas ante las nuevas reglas financieras

Para Marvin Otzoy, empresario guatemalteco de seguros y servicios financieros en Estados Unidos, el impacto podría sentirse con fuerza en miles de hogares en Guatemala.

Según el experto, uno de los principales riesgos es que las nuevas regulaciones provoquen revisiones más estrictas sobre cuentas bancarias asociadas a movimientos pequeños y frecuentes, especialmente aquellas vinculadas a migrantes que utilizan ITIN number o que cambian constantemente de dirección y calificarlas de “alto riesgo”.

A su criterio, las instituciones financieras podrían optar por bloquear temporalmente cuentas o incluso cerrarlas si consideran que representan un riesgo regulatorio o de auditoría por parte del gobierno estadounidense.

Otzoy explica que gran parte de los hogares en Guatemala reciben montos que oscilan entre US$100 y US$500, muchas veces de manera semanal.

“Indudablemente esto va a impactar bastante y muy fuerte, porque la mayoría de las familias en Guatemala reciben entre US$100 y US$500, probablemente semanales, y ese dinero se utiliza para el consumo diario, pago de deudas, energía, educación y comunicaciones” Marvin Otzoy, empresario guatemalteco de seguros y servicios financieros en Estados Unidos

El empresario advierte que el endurecimiento de controles podría incentivar el uso de mecanismos informales para el envío de remesas, como intermediarios que transportan dinero físicamente entre Estados Unidos y Guatemala.

“Enviar dinero por medio de encomienda no tienen prácticamente controles y podrían incluso interpretarse como lavado de dinero. Además, el envío podría resultar más caro y menos seguro” Marvin Otzoy, empresario guatemalteco de seguros y servicios financieros en Estados Unidos

Añade que esta práctica podría exponer a los migrantes y sus familias a robos, estafas, pérdida del dinero o extorsiones, debido a que las operaciones quedarían fuera del sistema financiero formal.

“El impacto no solamente será económico, sino psicológico. Muchas familias podrían preguntarse si vale la pena seguir enviando dinero por temor a congelamientos de cuentas o retrasos que podrían tardar días o semanas en resolverse” Marvin Otzoy, empresario guatemalteco de seguros y servicios financieros en Estados Unidos

Estatus migratorio cobraría mayor peso para acceder al sistema bancario en EE. UU.

Ana Urízar, abogada citada anteriormente, explica que la orden ejecutiva busca que el sistema financiero estadounidense tome más en cuenta el estatus migratorio de las personas al momento de realizar gestiones bancarias.

“La orden le está diciendo a los bancos que pongan más atención en personas que utilizan ITIN number y que incluso pidan pruebas de estatus migratorio, algo que nunca había sido requisito” Ana Gabriela Urízar, abogada experta en temas migratorios

Urízar recuerda que el ITIN es un número legal emitido para que personas sin seguro social puedan pagar impuestos en Estados Unidos, y que durante años ha sido utilizado por migrantes para abrir cuentas bancarias y cumplir obligaciones tributarias.

La abogada también aclara que muchas personas en situación migratoria irregular pagan impuestos en Estados Unidos; sin embargo, debido a su condición, no pueden acceder a beneficios sociales ni solicitar devoluciones al finalizar el año tributario.

“Muchos inmigrantes han pagado billones de dólares en impuestos y nunca reciben beneficios públicos. Esta medida podría afectar justamente a quienes han tratado de cumplir con sus obligaciones tributarias” Ana Gabriela Urízar, abogada experta en temas migratorios

Billeteras digitales podrían ser una alternativa

El temor a restricciones podría empujar a algunos migrantes a utilizar vías informales para enviar dinero, advierten especialistas.

Aunque existen alternativas digitales como billeteras electrónicas y aplicaciones de transferencia, Otzoy advierte que estas también podrían enfrentar mayores controles y requisitos regulatorios.

“Definitivamente se estará asfixiando el envío de remesas pequeñas a corto plazo”, agrega.

Podría haber aumento temporal de remesas

Tanto expertos como representantes de migrantes consideran probable que, durante los 60 días previos a la entrada en vigor de las nuevas normas, muchas personas opten por adelantar envíos de dinero.

“El factor miedo es muy alto y es probable que las remesas aumenten temporalmente porque la gente pensará: ‘mejor enviar ahora antes de que entren en vigor los controles’”, dice Otzoy.

Sin embargo, advierte que una vez implementadas las regulaciones podrían comenzar a reflejarse atrasos, revisiones más estrictas y reducción de operaciones.

Llamado a prepararse y evitar el pánico

Los especialistas recomiendan a los migrantes mantener actualizada su documentación, incluyendo pasaportes, matrículas consulares e identificación tributaria.

“Es importante estar preparados y documentados, pero no entrar en pánico. Son regulaciones que deberán cumplirse”, afirmó Otzoy.

Además, consideró que Guatemala debe aprovechar el flujo de remesas para impulsar inversión y desarrollo económico, y no únicamente para consumo.

Por su parte, representantes de la Asociación de Migrantes Guatemaltecos, organización que brinda apoyo a connacionales en el extranjero, señalaron que todavía existe incertidumbre sobre cómo se aplicarán las nuevas disposiciones, debido a que las instituciones financieras tienen un plazo de 60 días para implementar los cambios derivados de la orden ejecutiva.

Indicaron que será hasta que las nuevas reglas entren en funcionamiento cuando podrá medirse con mayor claridad el verdadero impacto sobre los migrantes y el envío de remesas hacia Guatemala, especialmente en aspectos como requisitos bancarios, tiempos de transferencia y acceso a servicios financieros para personas indocumentadas.