Fintech ven oportunidad de crecimiento en remesas digitales pese a mayores controles de EE. UU.

Luego de conocerse las disposiciones de los nuevos controles financieros que estableció Estados Unidos, que incluyen a personas migrantes y que, según analistas, podrían afectar el envío de remesas desde ese país hacia Guatemala, el sector fintech observa posibilidades de crecimiento pese a las restricciones. Además, una entidad bancaria explica por qué considera que el impacto en la baja de remesas por esa vía sería limitado.

Los controles emitidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 19 de mayo, que entrarán en vigencia de forma escalonada entre 60 y 180 días, han generado diversas opiniones. La orden ejecutiva, denominada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, busca reforzar los controles financieros y de identificación, incluidos los aplicados a migrantes sin autorización laboral.

Estas medidas contemplan revisiones bancarias, monitoreo de transferencias y mayores requisitos para acceder a servicios financieros, así como controles sobre el uso del ITIN, plataformas digitales y cuentas vinculadas a personas sin autorización laboral, también incluyen la revisión de tarjetas consulares, como la de Guatemala, según Fundesa, que considera que esto podría llevar a bancos y remesadoras a endurecer requisitos o bloquear cuentas de riesgo.

Una oportunidad

Pese a esos nuevos controles, el sector fintech de Guatemala ve oportunidad de crecimiento en remesas digitales.

La Asociación Fintech de Guatemala explicó que las fintech ya forman parte activa del ecosistema de remesas hacia Guatemala y que su participación continúa en aumento, especialmente entre migrantes jóvenes y usuarios digitalizados.

En la actualidad hay múltiples plataformas internacionales que, según la asociación, incluyen nueve empresas activas con algún tipo de modalidad de envío de remesas hacia Guatemala, las cuales procesan transferencias hacia el país mediante aplicaciones móviles y canales digitales regulados. Estas soluciones permiten enviar dinero directamente a cuentas bancarias, billeteras digitales o puntos de retiro autorizados.

Aunque la entidad señala que las estadísticas oficiales no desagregan aún qué porcentaje corresponde específicamente a plataformas fintech y cuál a operadores tradicionales, considera que la tendencia internacional muestra una migración sostenida hacia canales digitales.

La entidad indicó que es necesario distinguir entre dos realidades que suelen confundirse en el debate público: los canales informales y los canales digitales regulados.

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Según la asociación, entre los canales informales pueden estar couriers de efectivo, hawala (sistema antiguo e informal de transferencia de dinero basado en la confianza) e intermediarios sin registro, formas previas a la era digital. Sin embargo, refirió que conllevan diversos riesgos para el remitente y considera que su uso podría incrementarse como efecto secundario no deseado de restricciones bancarias que dificulten el acceso a servicios formales.

También explica la segunda modalidad, que incluye canales digitales regulados como fintech, con empresas que cuentan con licencias de operador de servicios monetarios (MSB) en EE. UU., supervisadas por FinCEN y sujetas a estándares AML/KYC. Aquí menciona plataformas como Remitly, Wise o WorldRemit. En este caso, según la asociación, no constituyen canales informales, sino una evolución tecnológica dentro del sistema financiero regulado.

Considera que la transición hacia canales digitales continuará independientemente de los ciclos políticos o regulatorios, ya que la migración hacia su uso antecede cualquier medida puntual y responde a factores como menor costo por transacción, mayor velocidad, trazabilidad y accesibilidad desde un teléfono inteligente.

La asociación del sector de Fintech refiere que existen otras modalidades, como las denominadas stablecoins y criptomonedas, las cuales el sector aborda con rigor técnico, haciendo la distinción entre activos especulativos y stablecoins.

Otras medidas

Consultada la organización acerca de qué medidas podría tomar el sector fintech para mitigar los efectos de la nueva medida de control emitida por EE. UU. y facilitar los envíos de remesas, explicó diferentes acciones complementarias.

Una es el cumplimiento regulatorio como estándar, ya que cualquier fintech que opere en EE. UU. está sujeta a las mismas obligaciones que la banca tradicional, como las normas de Anti-money Laundering (AML), que se refiere a la prevención de blanqueo de capitales, y Know Your Customer (KYC), o conoce a tu cliente.

“El fortalecimiento de controles no va en contra del sector regulado; al contrario, lo que diferencia a los canales formales, digitales o tradicionales, de los informales es precisamente ese cumplimiento. El sector comparte el objetivo de que los flujos de remesas sean transparentes, rastreables y seguros”, añade la entidad.

Otra acción mencionada es la educación financiera para la diáspora: asegurar que los migrantes guatemaltecos conozcan las opciones digitales reguladas disponibles, sus garantías y su funcionamiento.

Además, plantea el fortalecimiento del marco regulatorio local, ya que considera que Guatemala tiene margen para actualizar la regulación de la recepción de remesas y los servicios de pago digital, como mayor claridad para billeteras móviles, uso de stablecoins en pagos e interoperabilidad entre plataformas, aspectos que denomina “pasos de madurez del ecosistema que ya están en la agenda del sector”.

También destaca la colaboración público-privada, que requiere diálogo con varias entidades privadas y estatales, así como con actores regionales con experiencia en mercados más desarrollados.

“Impacto será limitado”

Dentro de las diferentes perspectivas con las que los sectores analizan los nuevos controles estadounidenses y su posible impacto en Guatemala, también está la de Herbert Hernández, director de la Junta Directiva de Bantrab, quien explica los siguientes factores:

¿Cuál podría ser el efecto en envío y recepción de remesas en el sistema bancario?

Consideramos que el impacto será limitado, porque la mayor parte de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos no está bancarizada formalmente en ese país. Las medidas recientes, tanto la orden ejecutiva del 19 de mayo de 2026, denominada Restoring Integrity to America's Financial System, como las alertas previas de FinCEN y el impuesto del 1% que entró en vigor en enero, impactan principalmente a las personas con estatus migratorio legal o a quienes utilizan productos bancarios como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, hipotecas o préstamos en Estados Unidos.

Los migrantes sin documentos, en general, tienen temor a abrir cuentas o contratar servicios bancarios, porque eso implica entregar información personal que perciben como un riesgo de ser ubicados y eventualmente deportados. Ese temor se ha intensificado con la nueva normativa, que instruye a los reguladores a tratar el uso del ITIN y de cédulas consulares como posibles banderas rojas de actividad sospechosa bajo la Bank Secrecy Act o Ley de Secreto Bancario.

En el flujo hacia Guatemala, el efecto que estamos observando es paradójico: lejos de caer, las remesas siguen creciendo. Las cifras del Banco de Guatemala registran un aumento récord en el envío durante los meses previos a la entrada en vigor del impuesto y los envíos se han mantenido después.

¿Podría haber migración hacia plataformas, aplicaciones móviles, criptomonedas u otros medios informales?

Sí, esa migración hacia medios alternativos ya está ocurriendo y previsiblemente se acentuará. Lo que vemos es que los migrantes recurren a opciones que no los obligan a presentarse físicamente en una agencia, donde temen ser objeto de operativos migratorios. Entre esas alternativas destacan:

Tarjetas prepago, que el migrante adquiere y luego utiliza por medios digitales para hacer sus envíos, sin acudir a un punto físico.

Aplicaciones móviles y billeteras digitales que permiten enviar dinero desde el teléfono.

Criptomonedas, que algunos migrantes están comenzando a utilizar para mover recursos al margen del sistema bancario tradicional.

Redes informales, donde un tercero, en ocasiones un ciudadano estadounidense, hace el envío en nombre del migrante.

Hay que tener presente que el impuesto del 1% aplica a envíos en efectivo, cheques de caja y giros postales, pero no a las transferencias electrónicas bancarizadas, lo cual también está induciendo un cambio de comportamiento hacia canales digitales.

El verdadero riesgo de esta migración hacia canales alternativos es doble: por un lado, una parte del flujo podría dejar de ser visible en la estadística oficial; por otro, los canales informales exponen a los migrantes y a sus familias a mayores costos, posibles fraudes y a la infiltración de redes vinculadas al lavado de dinero. Por eso, desde el sistema bancario formal, insistimos en la importancia de mantener canales regulados, transparentes y seguros.

¿Qué medidas podrían tomar el sistema bancario nacional o las remesadoras para facilitar los envíos?

El sistema bancario guatemalteco lleva varios años adelantándose precisamente a este escenario, apostando por la digitalización del servicio de remesas. En 2019, por ejemplo, Bantrab lanzó su App Remesas Bantrab, una aplicación que permite a los migrantes enviar dinero a Guatemala de forma rápida, segura y completamente digital, sin necesidad de acudir a un punto físico. Este tipo de soluciones resulta especialmente relevante en el contexto actual, porque reduce la exposición del migrante en agencias y, al mismo tiempo, promueve la bancarización del destinatario, que para recibir el envío debe contar con una cuenta en el banco.