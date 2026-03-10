Qué es una fintech, cuántas hay en Guatemala y cómo ganan dinero

De acuerdo con la Asociación Fintech de Guatemala, una fintech hace referencia al término financial technology o tecnología financiera en español, que agrupa a cualquier empresa que depende principalmente de la tecnología y de servicios en la nube, y menos de ubicaciones físicas para ofrecer servicios financieros a sus clientes.

Estas empresas suelen operar en pagos digitales, préstamos y financiamiento colectivo, tecnología para instituciones financieras, finanzas empresariales, finanzas personales y asesoría financiera, activos virtuales, activos financieros, neobanca e insurtech.

El sistema fintech en Guatemala duplicó su tamaño entre el 2021 y el 2025, al pasar de 47 a 119 empresas. Este cambio equivale a un crecimiento del 153.19% durante ese período.

Los registros muestran un aumento progresivo en el número de empresas a lo largo de los años. En el 2021 se identificaban 47 fintech operando en el país; para el 2022 la cifra aumentó a 66. Posteriormente, en el 2023 se contabilizaban 87 empresas y en el 2024 el total alcanzó 96. Para el 2025 se registran 119 empresas dentro del ecosistema fintech en Guatemala.

En el contexto regional, Guatemala se ubica en segundo lugar dentro del grupo de mercados emergentes en cuanto al número de empresas fintech. Perú encabeza la lista con 346 empresas. Después se encuentran República Dominicana, con 115; Ecuador, con 83; Costa Rica, con 66; y Uruguay, con 63.

Los mercados emergentes concentran el 15% del ecosistema fintech en la región. En el caso de Guatemala, el sector registró una expansión del 23.9% durante el 2025.

De acuerdo con la Asociación Fintech de Guatemala, el país representa una oportunidad para los servicios financieros digitales, ya que cuenta con una población joven: el 59.7% tiene entre 0 y 29 años. Además, existe una penetración telefónica de 1.13 líneas por habitante y el 56% de la población tiene acceso a internet.

Los 8 sectores fintech en Guatemala

En Guatemala se han identificado ocho sectores fintech. El sector de pagos digitales concentra el 35.5% de las empresas en el país. Le siguen las soluciones de tecnología para instituciones financieras, con el 15.9%, y el crédito digital, también con 15.9%.

Otros segmentos incluyen la gestión de finanzas, con el 9.2%; los criptoactivos, con el 6.7%; y el sector insurtech, con el 5%. La neobanca representa el 3.3%, y los servicios relacionados con activos financieros y mercados de capitales concentran el 1.7% del total.

Pagos digitales

Este sector agrupa plataformas tecnológicas que permiten transferencias de dinero y pagos electrónicos entre personas, empresas o instituciones. Incluye pasarelas de pago, billeteras digitales, pagos móviles, sistemas de procesamiento de tarjetas y aplicaciones que facilitan transacciones en línea o desde teléfonos móviles. Representa el 38.5% de las fintech en el país.

Las empresas que operan actualmente son:

Pako

Pagalo

NovoPayment

d.local

Félix

FC Medios de Pago

Paggo

Paysend

Pyválida

FONYOU

PAQwallet

saf.money

REACH

Posmovil

cubo

Namutek

POSChapin

gcs Guatemala

Payvms

Monnet

Imix

Akisi

Ecosistema BI

QpayPro

tpaga

ONVO

Recurrente

UffPay

Littio

MayaPlus

Vivepass

Tilopay

Finsus

Zuma

CloudPOS

EBANX

Pomelo

OKY

Pago46

Migo

OMC

Redchapina

Fri

Tecnología para instituciones financieras

Este segmento reúne empresas que desarrollan software y soluciones tecnológicas utilizadas por bancos, cooperativas y otras entidades financieras. Sus servicios incluyen sistemas de verificación de identidad, análisis de datos, gestión de riesgos, infraestructura de pagos y herramientas de cumplimiento regulatorio. Representa el 15.9% del total de fintech presentes en el país.

Empresas que operan en este sector:

Oncredit

Bowpi

Finerio Connect

Carla

Koibanx

Similtech

Mobbeel

Dock

Firma con certeza

Mambu

Checkin.com

Na-at

Colektia

Veriff

Devel Systems

Integriax

Sifco

Bankinplay

Crédito digital

Las fintech de crédito digital ofrecen préstamos o financiamiento a través de plataformas en línea. Los usuarios pueden solicitar créditos mediante aplicaciones o sitios web, donde los sistemas analizan información financiera y datos alternativos para evaluar el perfil del solicitante.

Estas empresas operan procesos automatizados de solicitud, evaluación y desembolso de crédito mediante herramientas tecnológicas. Representan el 15.9% de las fintech en el país.

Empresas que operan:

Abaco

CrediCel

Cuadra

Maxikash

Precredit

Adelantos

BlueOcean

Cash-In

CrediGo

Tala

Krece

SinFin

Vana

Efektivos

KrediYA

Kreditt

CrediMóvil

Vevo

Gestión de finanzas

Este sector incluye plataformas que ayudan a personas o empresas a administrar su información financiera. Sus aplicaciones permiten organizar gastos, controlar ingresos, elaborar presupuestos o gestionar contabilidad y facturación.

Estas soluciones suelen utilizar análisis de datos y aplicaciones móviles para visualizar información financiera en tiempo real y apoyar la toma de decisiones económicas. Representan el 9.2% del total de fintech presentes en Guatemala.

Empresas que operan en este sector:

Finny

Tesote

Tributax

Switch

Owwny

Doolabs

PosFile

Kolo

Fibbo

Oficsa

Smartapps

Criptoactivos

Las empresas de criptoactivos operan plataformas que permiten comprar, vender, intercambiar o almacenar monedas digitales. Estas operaciones se basan en tecnología blockchain, un sistema de registro distribuido que valida transacciones mediante redes digitales.

Estas plataformas también pueden ofrecer servicios relacionados con pagos, remesas o custodia de activos digitales. Representan el 6.7% del total de fintech presentes en Guatemala.

Empresas que operan en el país:

Oibex

Inbestgo

DBX

O$mo

Binance

Coincaex

Lulubit

Tether

Insurtech

Las insurtech aplican tecnología al sector de seguros. Sus plataformas permiten contratar pólizas en línea, gestionar reclamaciones o analizar riesgos mediante herramientas digitales.

Estas soluciones buscan digitalizar procesos dentro de la industria aseguradora, desde la venta de seguros hasta la administración de servicios para los usuarios. Representan el 5% de las fintech presentes en Guatemala.

Empresas que operan:

Affinity

Sostengo

Está cubierto

Ingesis

Osigu

Quilo

Neobanca

La neobanca está formada por instituciones financieras que operan principalmente a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles, sin depender de una red tradicional de sucursales físicas.

Estas entidades ofrecen servicios como cuentas, pagos, transferencias y gestión financiera mediante interfaces digitales y procesos automatizados. Representan el 3.3% del total de fintech presentes en el país.

Empresas que operan:

Nexa

Nequi

Zigi

Multimoney

Activos financieros y mercados de capitales

Este sector agrupa plataformas tecnológicas que facilitan la inversión, la intermediación financiera y la participación en mercados de capitales mediante herramientas digitales.

Incluye sistemas para compra y venta de activos financieros, plataformas de inversión en línea y tecnologías para análisis de mercados.

Representan el 1.7% del total de fintech presentes en Guatemala.

Empresas que operan: