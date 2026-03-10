negocios
Qué es una fintech, cuántas hay en Guatemala y cómo ganan dinero
En el país operan alrededor de 119 fintech, que se agrupan en ocho sectores. Estas empresas prestan servicios principalmente en pagos digitales, crédito digital y gestión de finanzas.
La presencia de productos financieros digitales en Guatemala registró un aumento del 23.9% durante 2025. Actualmente se tienen contabilizadas almenos 119 empresas fintech en el país. (Foto Prensa Libre: Freepick)
De acuerdo con la Asociación Fintech de Guatemala, una fintech hace referencia al término financial technology o tecnología financiera en español, que agrupa a cualquier empresa que depende principalmente de la tecnología y de servicios en la nube, y menos de ubicaciones físicas para ofrecer servicios financieros a sus clientes.
Estas empresas suelen operar en pagos digitales, préstamos y financiamiento colectivo, tecnología para instituciones financieras, finanzas empresariales, finanzas personales y asesoría financiera, activos virtuales, activos financieros, neobanca e insurtech.
El sistema fintech en Guatemala duplicó su tamaño entre el 2021 y el 2025, al pasar de 47 a 119 empresas. Este cambio equivale a un crecimiento del 153.19% durante ese período.
Los registros muestran un aumento progresivo en el número de empresas a lo largo de los años. En el 2021 se identificaban 47 fintech operando en el país; para el 2022 la cifra aumentó a 66. Posteriormente, en el 2023 se contabilizaban 87 empresas y en el 2024 el total alcanzó 96. Para el 2025 se registran 119 empresas dentro del ecosistema fintech en Guatemala.
En el contexto regional, Guatemala se ubica en segundo lugar dentro del grupo de mercados emergentes en cuanto al número de empresas fintech. Perú encabeza la lista con 346 empresas. Después se encuentran República Dominicana, con 115; Ecuador, con 83; Costa Rica, con 66; y Uruguay, con 63.
Los mercados emergentes concentran el 15% del ecosistema fintech en la región. En el caso de Guatemala, el sector registró una expansión del 23.9% durante el 2025.
De acuerdo con la Asociación Fintech de Guatemala, el país representa una oportunidad para los servicios financieros digitales, ya que cuenta con una población joven: el 59.7% tiene entre 0 y 29 años. Además, existe una penetración telefónica de 1.13 líneas por habitante y el 56% de la población tiene acceso a internet.
Los 8 sectores fintech en Guatemala
En Guatemala se han identificado ocho sectores fintech. El sector de pagos digitales concentra el 35.5% de las empresas en el país. Le siguen las soluciones de tecnología para instituciones financieras, con el 15.9%, y el crédito digital, también con 15.9%.
Otros segmentos incluyen la gestión de finanzas, con el 9.2%; los criptoactivos, con el 6.7%; y el sector insurtech, con el 5%. La neobanca representa el 3.3%, y los servicios relacionados con activos financieros y mercados de capitales concentran el 1.7% del total.
Pagos digitales
Este sector agrupa plataformas tecnológicas que permiten transferencias de dinero y pagos electrónicos entre personas, empresas o instituciones. Incluye pasarelas de pago, billeteras digitales, pagos móviles, sistemas de procesamiento de tarjetas y aplicaciones que facilitan transacciones en línea o desde teléfonos móviles. Representa el 38.5% de las fintech en el país.
Las empresas que operan actualmente son:
- Pako
- Pagalo
- NovoPayment
- d.local
- Félix
- FC Medios de Pago
- Paggo
- Paysend
- Pyválida
- FONYOU
- PAQwallet
- saf.money
- REACH
- Posmovil
- cubo
- Namutek
- POSChapin
- gcs Guatemala
- Payvms
- Monnet
- Imix
- Akisi
- Ecosistema BI
- QpayPro
- tpaga
- ONVO
- Recurrente
- UffPay
- Littio
- MayaPlus
- Vivepass
- Tilopay
- Finsus
- Zuma
- CloudPOS
- EBANX
- Pomelo
- OKY
- Pago46
- Migo
- OMC
- Redchapina
- Fri
Tecnología para instituciones financieras
Este segmento reúne empresas que desarrollan software y soluciones tecnológicas utilizadas por bancos, cooperativas y otras entidades financieras. Sus servicios incluyen sistemas de verificación de identidad, análisis de datos, gestión de riesgos, infraestructura de pagos y herramientas de cumplimiento regulatorio. Representa el 15.9% del total de fintech presentes en el país.
Empresas que operan en este sector:
- Oncredit
- Bowpi
- Finerio Connect
- Carla
- Koibanx
- Similtech
- Mobbeel
- Dock
- Firma con certeza
- Mambu
- Checkin.com
- Na-at
- Colektia
- Veriff
- Devel Systems
- Integriax
- Sifco
- Bankinplay
Crédito digital
Las fintech de crédito digital ofrecen préstamos o financiamiento a través de plataformas en línea. Los usuarios pueden solicitar créditos mediante aplicaciones o sitios web, donde los sistemas analizan información financiera y datos alternativos para evaluar el perfil del solicitante.
Estas empresas operan procesos automatizados de solicitud, evaluación y desembolso de crédito mediante herramientas tecnológicas. Representan el 15.9% de las fintech en el país.
Empresas que operan:
- Abaco
- CrediCel
- Cuadra
- Maxikash
- Precredit
- Adelantos
- BlueOcean
- Cash-In
- CrediGo
- Tala
- Krece
- SinFin
- Vana
- Efektivos
- KrediYA
- Kreditt
- CrediMóvil
- Vevo
Gestión de finanzas
Este sector incluye plataformas que ayudan a personas o empresas a administrar su información financiera. Sus aplicaciones permiten organizar gastos, controlar ingresos, elaborar presupuestos o gestionar contabilidad y facturación.
Estas soluciones suelen utilizar análisis de datos y aplicaciones móviles para visualizar información financiera en tiempo real y apoyar la toma de decisiones económicas. Representan el 9.2% del total de fintech presentes en Guatemala.
Empresas que operan en este sector:
- Finny
- Tesote
- Tributax
- Switch
- Owwny
- Doolabs
- PosFile
- Kolo
- Fibbo
- Oficsa
- Smartapps
Criptoactivos
Las empresas de criptoactivos operan plataformas que permiten comprar, vender, intercambiar o almacenar monedas digitales. Estas operaciones se basan en tecnología blockchain, un sistema de registro distribuido que valida transacciones mediante redes digitales.
Estas plataformas también pueden ofrecer servicios relacionados con pagos, remesas o custodia de activos digitales. Representan el 6.7% del total de fintech presentes en Guatemala.
Empresas que operan en el país:
- Oibex
- Inbestgo
- DBX
- O$mo
- Binance
- Coincaex
- Lulubit
- Tether
Insurtech
Las insurtech aplican tecnología al sector de seguros. Sus plataformas permiten contratar pólizas en línea, gestionar reclamaciones o analizar riesgos mediante herramientas digitales.
Estas soluciones buscan digitalizar procesos dentro de la industria aseguradora, desde la venta de seguros hasta la administración de servicios para los usuarios. Representan el 5% de las fintech presentes en Guatemala.
Empresas que operan:
- Affinity
- Sostengo
- Está cubierto
- Ingesis
- Osigu
- Quilo
Neobanca
La neobanca está formada por instituciones financieras que operan principalmente a través de plataformas digitales y aplicaciones móviles, sin depender de una red tradicional de sucursales físicas.
Estas entidades ofrecen servicios como cuentas, pagos, transferencias y gestión financiera mediante interfaces digitales y procesos automatizados. Representan el 3.3% del total de fintech presentes en el país.
Empresas que operan:
- Nexa
- Nequi
- Zigi
- Multimoney
Activos financieros y mercados de capitales
Este sector agrupa plataformas tecnológicas que facilitan la inversión, la intermediación financiera y la participación en mercados de capitales mediante herramientas digitales.
Incluye sistemas para compra y venta de activos financieros, plataformas de inversión en línea y tecnologías para análisis de mercados.
Representan el 1.7% del total de fintech presentes en Guatemala.
Empresas que operan:
- Guatexchange
- Treten