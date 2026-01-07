Guatemala rompe récord histórico de remesas: US$25 mil 530 millones en 2025

Durante el 2025, Guatemala recibió US$25 mil 530.2 millones, equivalentes a Q195 mil 306 millones por remesas familiares, lo que sitúa al país entre los que alcanzaron un récord histórico en la región latinoamericana en transferencias enviadas por migrantes.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), informó a Prensa Libre este miércoles 7 de enero que, al finalizar el 2025, las remesas familiares crecieron 18.7%, lo que implicó un flujo anual de US$25 mil 530.2 millones.

Explicó que los registros por ingreso de divisas en concepto de remesas en diciembre del 2025 ascendieron a US$2 mil 241.3 millones, superiores en US$300.5 millones —es decir, un 15.5% más— respecto de diciembre del 2024, cuando alcanzaron US$1 mil 940.8 millones.

Con esta tendencia se confirma que las remesas son uno de los motores de la economía nacional, lo cual evidencia la dependencia del país respecto de esta variable, ya que la mayoría de las familias beneficiadas destinan el ingreso al consumo de bienes y servicios.

Se calcula que más de seis millones de personas reciben remesas, sobre todo en el área rural, y también se canaliza una parte hacia inversión.

En diciembre, de manera estacional y por las fiestas de fin de año, el indicador tiende a incrementarse, como ocurrió el mes recién pasado.

Además, durante el 2025, por primera vez se observó que las remesas alcanzaron en Guatemala un ingreso diario promedio de US$100 millones, con tasas de crecimiento de dos dígitos.

Más remesas en el 2025

El promedio mensual de transferencias en Guatemala, de enero a diciembre, fue de US$2 mil 127.5 millones, cifra superior a los US$1 mil 792 millones registrados en el 2024.

Los registros indican que el envío de dinero también varía según la época del año, con incrementos asociados a celebraciones como la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de Todos los Santos. En diciembre, tiende a aumentar por las festividades de Navidad y Año Nuevo.