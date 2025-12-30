Impuesto del 1% a remesas desde Estados Unidos: a quién afecta y es posible evitarlo

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor en Estados Unidos un nuevo impuesto federal del 1% sobre determinadas transferencias internacionales de dinero, conocido como impuesto sobre las remesas.

Este nuevo impuesto sobre las remesas surge de la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act, traducida como "La Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa" o "La Gran y Hermosa Ley", aprobada en Estados Unidos en julio de 2025. La normativa forma parte de esta ley y busca gravar únicamente transacciones financiadas con instrumentos físicos, no las digitales.

La medida impactará a miles de migrantes guatemaltecos que envían dinero a sus familias, dependiendo del método de pago que utilicen.

¿Qué es el impuesto sobre las remesas?

El impuesto sobre las remesas es un cargo adicional del 1% que se aplicará a ciertas transferencias de dinero enviadas desde Estados Unidos hacia otros países. El impuesto no depende del destino del dinero, sino de cómo se paga la remesa.

El impuesto sobre las remesas establece un cargo fijo del 1% sobre el monto enviado cuando la transferencia se paga en efectivo u otros instrumentos físicos.

Esto significa que, mientras mayor sea la remesa, mayor será el impuesto adicional que deberá asumir el remitente en Estados Unidos.

El impuesto del 1% sobre remesas pagadas en efectivo, cheques de caja, giros postales y cualquier otro documento físico.

Monto enviado (US$) Impuesto del 1% (US$) 100 1.00 500 5.00 1,000 10.00

De acuerdo con las entidades encargadas de la transferencia de remesas, el impuesto se suma a las comisiones habituales del servicio y no reduce el monto que recibe el beneficiario en el país de destino, por ejemplo, Guatemala, ya que el cobro se aplica únicamente al remitente en Estados Unidos.

¿Desde cuándo se aplicará el impuesto a las remesas?

El impuesto comenzará a cobrarse a partir del 1 de enero de 2026 y se aplicará únicamente a las operaciones realizadas desde esa fecha en adelante.

¿Qué pagos sí estarán gravados?

Según la normativa, el impuesto se aplicará cuando la remesa sea financiada mediante instrumentos físicos, entre ellos:

Efectivo

Giros postales

Cheques de caja

Otros métodos similares en los que se entregue dinero físico al proveedor

Estas operaciones suelen realizarse en agencias presenciales, supermercados o comercios autorizados.

¿Qué transferencias estarán exentas del impuesto?

No todas las remesas estarán sujetas al nuevo cobro. Según información de las entidades que prestan servicios de envío de dinero, quedarán exentas del impuesto del 1% las transferencias financiadas mediante medios electrónicos, como:

Cuentas bancarias

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

Monederos digitales (como billeteras electrónicas)

Tarjetas prepago

En estos casos, el impuesto no se aplica, aunque podrían existir comisiones normales por servicio o tipo de cambio.

¿A quién afecta esta medida?

El impuesto impactará principalmente a personas que envían dinero en efectivo desde EE. UU., entre ellas:

Migrantes que realizan remesas presenciales

Estudiantes internacionales

Trabajadores extranjeros

Familias que pagan servicios en el exterior con métodos físicos

Para los hogares en Guatemala, el monto recibido no se reduce, ya que el impuesto lo paga el remitente en Estados Unidos.

¿Quién recauda el impuesto?

El proveedor del servicio de remesas será el encargado de cobrar el impuesto al momento de la transacción y luego trasladarlo a las autoridades fiscales estadounidenses.

Según los medios estadounidenses explican que el usuario deberá ser informado si su operación está sujeta al cobro.

Recomendaciones para evitar el impuesto legalmente

Aunque el impuesto es obligatorio en ciertos casos, guías publicadas por empresas de transferencia internacional de dinero coinciden en que puede evitarse legalmente si se eligen métodos digitales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Usar tarjetas de débito o crédito en lugar de efectivo

Pagar directamente desde una cuenta bancaria

Optar por monederos digitales o tarjetas prepago

Realizar transferencias en línea o mediante aplicaciones, evitando operaciones presenciales con dinero físico

A la larga, estas alternativas no solo evitan el impuesto, sino que también ahorran tiempo, reducen riesgos y permiten un mejor control de las transacciones.

Lo que deben saber las familias guatemaltecas

Para quienes reciben remesas en Guatemala, la implementación del nuevo impuesto no alterará el monto que llega al país; sin embargo, sí puede incrementar los costos que asumen los migrantes en Estados Unidos, dependiendo del método de pago utilizado.

Ante este escenario, optar por métodos de pago digitales será determinante para planificar y realizar el envío de remesas a partir de 2026, evitando costos adicionales.