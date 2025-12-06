Incremento de remesas supera expectativas y rebasa la cifra anual antes de diciembre

Los migrantes guatemaltecos superaron en noviembre el monto acumulado del 2024, que fue de US$21 mil 510 millones. La cifra actualizada es de US$23 mil 288.9 millones, informó el Banco de Guatemala (Banguat).

Con ese monto, se ajustó la proyección de crecimiento para el cierre del año: será de US$25 mil 500 millones (Q195 mil millones), y el indicador se ubicará en 19%, lo que significará un comportamiento histórico en la balanza cambiaria.

La mayoría del dinero que reciben los beneficiarios de remesas se destina al consumo, lo que también activa la economía nacional por medio del consumo interno.

Remesas suman US$23 mil millones hasta noviembre

Johny Gramajo Marroquín, gerente económico del Banguat, explicó que, en noviembre, el monto de las divisas registradas fue de US$1 mil 930.6 millones, lo que representó un incremento del 11.3% en comparación con el mismo mes del 2024, cuando fue de US$1 mil 734 millones.

Añadió que, en términos acumulados —de enero a noviembre—, el monto es de US$23 mil 288.9 millones (Q178 mil 160 millones), lo que equivale a un incremento de US$3 mil 719.5 millones, es decir, 19% más que en el mismo periodo del año pasado.

Guatemala recibirá US$4 mil millones extra

El funcionario del banco central indicó que el monto recibido en noviembre fue inferior a los US$2 mil millones mensuales que se reportaron durante seis meses consecutivos (de mayo a octubre), aunque era una variante que ya se había anticipado.

Recordó que, desde el cuarto trimestre del 2025, se preveía una disminución en los flujos, debido a ingresos extraordinarios y al temor de deportaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esa percepción pudo haber motivado a muchos migrantes a enviar sus ahorros, lo cual se refleja ahora en una baja progresiva, como ocurrió en México.

Sin embargo, reiteró que ya se superó el monto total recibido en el 2024: de US$21 mil 510 millones a US$23 mil 288.9 millones, registrados al 30 de noviembre pasado.

“Proyectamos que para finales de año se mantenga esta tendencia. Estimamos un crecimiento que se mantendría en 19%, lo que llevaría a un flujo anual de alrededor de US$25 mil 500 millones”, apuntó.

Para este mes se proyecta un ingreso de US$2 mil 200 millones.

Con ello, Guatemala estaría recibiendo un ingreso adicional de US$4 mil millones en transferencias, en comparación con el 2024.

El promedio mensual de ingreso registrado es de US$2 mil 117.2 millones, mientras que en el 2024 fue de US$1 mil 795.5 millones; en el 2023, de US$1 mil 650 millones; y en el 2022, de US$1 mil 503 millones.

Aún no hay desaceleración

Gramajo Marroquín descartó que, con el flujo observado en noviembre, se haya ingresado al período de desaceleración previsto para el próximo año, y aclaró que, de manera estacional, “no es un mes alto en remesas”.

“Es prematuro decir si ya iniciamos una fase de desaceleración. Consideramos que la clave será el monto que se reciba en diciembre, que es un mes alto en remesas. Si observamos que se mantiene por debajo de noviembre, entonces ya estaríamos en una fase de desaceleración, como se previó originalmente”, enfatizó.

Menos remesas en 2026 por retorno de migrantes

Fredy Arizmendy Gómez, catedrático de Planificación del Desarrollo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, consideró que, con el comportamiento observado, el cierre de las remesas podría alcanzar los US$25 mil 600 millones.

Indicó que el incremento es contrastante respecto de países como México, donde ha habido una contracción de hasta 15%.

“Dicha dinámica es aún más destacable cuando ha habido un aumento de deportaciones por redadas, mientras que las deportaciones por detenciones en frontera han tenido una reducción de casi 20%. A pesar de los efectos positivos generales, el impacto será muy negativo en territorios como Quiché y Huehuetenango, ya que las deportaciones forzadas tuvieron un incremento importante en personas originarias de esos departamentos”, afirmó.

Con respecto a las proyecciones del 2026, declaró que estas podrían retroceder a lo observado este año. El monto podría alcanzar los US$23 mil 900 millones, es decir, 7% menos que en el 2025, debido a dos factores: