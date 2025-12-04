Reservas Monetarias Internacionales alcanzan cifra histórica en diciembre y suman US$32 mil millones

El monto de las reservas monetarias internacionales (RMI) alcanzó los US$32 mil 53.9 millones, informó el Banco de Guatemala. Con esa cifra, Guatemala se posiciona como el país con mayor volumen de reservas en la región.

En comparación con el dato de 2015, cuando se ubicaban en US$7 mil 751 millones, el indicador ha crecido 312%, es decir, un incremento de US$24 mil 361 millones.

Este crecimiento se explica, en buena parte, por el ingreso de dólares provenientes de la última colocación de eurobonos del Estado de Guatemala, así como por el aumento extraordinario de remesas familiares.

En términos generales, estas reservas le permiten al país contar con la capacidad de hacer frente a obligaciones en moneda extranjera equivalentes a casi un año de importaciones.

Las RMI se obtienen a través de transacciones comerciales o financieras con el exterior, o mediante transferencias recibidas desde el extranjero.

Se definen como el inventario de monedas oficiales de otros países o divisas con alta aceptación en los mercados internacionales.

Su uso es necesario porque, en las transacciones externas, la moneda nacional —el quetzal— no es aceptada como medio de pago, por lo que se requiere disponer de divisas con aceptación universal. La más común es el dólar de Estados Unidos.