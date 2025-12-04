Reservas Monetarias Internacionales alcanzan cifra histórica en diciembre y suman US$32 mil millones

Disponibilidad de dólares

Reservas Monetarias Internacionales alcanzan cifra histórica en diciembre y suman US$32 mil millones

El Banco de Guatemala (Banguat) reportó que, al 1 de diciembre recién pasado, las reservas monetarias internacionales (RMI) se situaron en US$32 mil 53.9 millones, una cifra histórica.

|

time-clock

El monto de las reservas monetarias internacionales (RMI) alcanzó los US$32 mil 53.9 millones al 1 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El monto de las reservas monetarias internacionales (RMI) alcanzó los US$32 mil 53.9 millones al 1 de diciembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El monto de las reservas monetarias internacionales (RMI) alcanzó los US$32 mil 53.9 millones, informó el Banco de Guatemala. Con esa cifra, Guatemala se posiciona como el país con mayor volumen de reservas en la región.

En comparación con el dato de 2015, cuando se ubicaban en US$7 mil 751 millones, el indicador ha crecido 312%, es decir, un incremento de US$24 mil 361 millones.

Este crecimiento se explica, en buena parte, por el ingreso de dólares provenientes de la última colocación de eurobonos del Estado de Guatemala, así como por el aumento extraordinario de remesas familiares.

En términos generales, estas reservas le permiten al país contar con la capacidad de hacer frente a obligaciones en moneda extranjera equivalentes a casi un año de importaciones.

Las RMI se obtienen a través de transacciones comerciales o financieras con el exterior, o mediante transferencias recibidas desde el extranjero.

LECTURAS RELACIONADAS

En diciembre del 2024 el directorio del CAF realizó una reunión en El Salvador y en la cual se aprobó el financiamiento para el Programa de Mejora y Expansión del Sistema de Saneamiento. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Analistas advierten dudas legales y falta de transparencia en adhesión de Guatemala al CAF

chevron-right
Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2025. (Foto Prensa Libre: Cortesía CAF)

Diputados avalan adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina CAF con reservas monetarias

chevron-right

Se definen como el inventario de monedas oficiales de otros países o divisas con alta aceptación en los mercados internacionales.

Su uso es necesario porque, en las transacciones externas, la moneda nacional —el quetzal— no es aceptada como medio de pago, por lo que se requiere disponer de divisas con aceptación universal. La más común es el dólar de Estados Unidos.

Made with Flourish

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

Lee más artículos de Urias Gamarro

ARCHIVADO EN:

Dólares Economía en Guatemala Incremento de reservas Mercado cambiario Reservas monetarias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS