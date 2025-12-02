Diputados avalan adhesión de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina CAF con reservas monetarias

En un proceso con escasa discusión pública, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) incluyó en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del 2026 la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), lo cual fue avalado por legisladores de distintas bancadas.

En el artículo 85 del presupuesto, los congresistas aprobaron la “Participación financiera de Guatemala al CAF”. Para ello, el Ejecutivo, por medio del Minfin, deberá gestionar ante el Banco de Guatemala (Banguat) el uso de las Reservas Monetarias Internacionales (RIN), con el fin de efectuar la incorporación.

La gestión del Minfin deberá ser conocida por la Junta Monetaria (JM). No obstante, ya se advierte que la medida podría ser inconstitucional y objeto de impugnaciones legales.

La sede central del CAF está en Caracas, Venezuela. Esta institución de fomento fue constituida en 1970 y cuenta con 24 países accionistas, entre ellos 22 de América Latina, además de España y Portugal, así como 13 instituciones privadas de la región.

El organismo multilateral tiene presencia en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Congreso autoriza compra de acciones

Según lo dispuesto en el articulado del presupuesto aprobado, Guatemala adquirirá en el 2026 un cupo de acciones nominativas de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El total será de dos mil 817 acciones, con un valor unitario de US$14 mil 200, lo que equivale a US$40 millones (unos Q306 millones).

“Se faculta al Banco de Guatemala para que, con cargo a las Reservas Monetarias Internacionales, honre el compromiso de la presente disposición”, indica el artículo correspondiente del presupuesto.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) sobre los criterios que se utilizaron para la incorporación al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) mediante el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI), así como los futuros proyectos a desarrollar. Sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido una respuesta oficial por parte de la oficina de Comunicación Social de esa cartera.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz-Granados, firman una carta de intención que abrió el proceso formal para la incorporación del país a ese organismo multilateral, el presidente Bernardo Arévalo fue testigo de honor en mayo pasado. (Foto Prensa Libre: CAF)

Advierten ilegalidad en compra de acciones

Para Érick Coyoy, exviceministro de Finanzas y analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la medida implica que “prácticamente” se está obligando al Banco de Guatemala a financiar al Gobierno Central para la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), una decisión respaldada por mayoría calificada en el Congreso de la República.

En el 2020 fue la única ocasión en que la banca central otorgó un crédito al Gobierno Central, con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia, y bajo aval del Legislativo.

“Habrá que ver si los diputados hicieron la observación al autorizar que el Banco de Guatemala financie gastos del Gobierno Central. Es el Ejecutivo quien toma la decisión de adherirse al CAF, y es este el que debe hacer la compra de las acciones”, añadió Coyoy.

Guatemala adquirirá en el 2026 un cupo de acciones nominativas de la serie “C”, correspondientes al capital ordinario del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

A su juicio, si la adquisición de las acciones se realiza con recursos del banco central, este debería ser el propietario de la participación accionaria, y no el Gobierno, como se ha previsto. “Es una cuestión de legalidad”, apuntó el investigador.

Recordó que la Constitución prohíbe expresamente que el Banguat financie al Gobierno Central. “Cuando se autorizó por única vez durante la emergencia sanitaria, se dejó claro que era una excepción. En este caso, no se establece ninguna salvedad, pero se da un mandato para realizar la inversión accionaria en nombre del Gobierno de Guatemala”, remarcó.

Señalan riesgo de inconstitucionalidad

El diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas, advirtió que el artículo del presupuesto que establece la adhesión de Guatemala al CAF puede ser objeto de inconstitucionalidad, ya que con la reforma constitucional de 1993 (decreto 18-93) quedó prohibida la utilización del Banco de Guatemala para financiar las operaciones para el Estado, sobre todo para este tipo de actividades.

Recordó que dicha reforma tiene como finalidad blindar al Estado para evitar la utilización no solo de las reservas, sino también el funcionamiento de la “maquinita”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Este artículo puede ser atacado inconstitucionalmente, al igual que otros artículos que contiene el presupuesto del 2026”, reiteró.

Al ser consultado sobre la aprobación de esa decisión, justificó que lo apresurado en que se conoció el dictamen y el secretismo por parte de la Comisión de Finanzas, “evitó que cosas como estas se pudieran evidenciar para evitar acciones legales, precisamente de este tipo”.

Sobre el futuro de este artículo y su vigencia en el próximo año, el legislador anticipó que será “atacado” en la Corte de Constitucionalidad, “porque si se queda vigente, vendría a abrir la puerta a próximas decisiones. Aunque ahora lleva una asignación específica —que es la compra de acciones para tener el derecho de que el país se endeude—, tiene algo contrasentido e injusto en este marco de búsqueda de transparencia y austeridad en el gasto del Estado”.

Enfatizó que el interés de Guatemala en ser socio del CAF es un mecanismo que permite no estar limitado en el acceso a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), que son administrados y “muy influenciados” por Estados Unidos. Con ello, se buscaría una alternativa de financiamiento que va más allá.

País se integrará a fondo de inversiones del BID

Además del CAF, Guatemala también será accionista de otra entidad multilateral. Así quedó establecido en el artículo 96 del presupuesto, bajo el título “Aprobación de la participación de la República de Guatemala en el Fondo Multilateral de Inversiones IV”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

En la aprobación del programa de gasto para el 2026, los congresistas, a solicitud del Minfin, avalaron también la participación del Estado en el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), adscrito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con sede en Washington D. C.

“La aprobación de la participación comprende la aceptación de los instrumentos que permitan su implementación, que para estos casos utiliza dicho organismo financiero internacional”, indica el articulado.

Aunque no se especifica el monto de la participación, el presupuesto aclara que los recursos necesarios deberán disponerse con cargo a la partida de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Asimismo, faculta al Minfin a realizar los acreditamientos correspondientes.

Recinos: Banguat tiene prohibido financiar al Gobierno

Para el expresidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, el Banguat no puede prestarle al Gobierno Central, debido a que existe una prohibición constitucional derivada de la reforma a la Carta Magna efectuada en el 1993.

Comentó que dicha reforma ha sido clave para mantener la estabilidad macroeconómica, “ya que, de no existir, probablemente ya se habría financiado al Estado por esa vía, es decir, con dinero inorgánico, que más temprano que tarde provoca inflación o depreciación del tipo de cambio, como ocurrió en los años ochenta en América del Sur, con los procesos hiperinflacionarios que se experimentaron”.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Aconsejó que, antes de que Guatemala se convierta en miembro del CAF, se debe explorar con mayor profundidad cómo está compuesta su cartera: la concentración por país, la cartera en mora, las tasas de interés, entre otras variables.

Tensiones geopolíticas elevan riesgo del CAF

Sobre la posibilidad de comprar acciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) con el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI), el experto afirmó que habría que profundizar en el análisis jurídico, pero que, en principio, el banco central no podría hacerlo debido a la prohibición constitucional vigente.

Aclaró que, si se desea formar parte de esa corporación financiera, debería ser el Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), y no el Banco de Guatemala, el encargado de realizar el proceso.

“Hay que mencionar que este no es un buen momento, ya que, con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, se ha incrementado el riesgo alrededor de dicha institución”, agregó.

CAF, una vía para diversificar recursos, según politólogo

Douglas González, politólogo y analista independiente, señaló que la incorporación de Guatemala al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) no debe verse como una postura ideológica, sino como una coincidencia que la sede central de la organización esté en Caracas, Venezuela, ya que se trata de una banca multilateral con una visión más orientada hacia el Sur global.

“Desde la perspectiva del Sur global, Guatemala hace lo correcto al tratar de integrarse a otro conglomerado para diversificar sus fuentes de financiamiento”, indicó el analista.

Recordó que varios países de América Latina, como Ecuador, Colombia y Perú, son miembros activos del CAF.

“Esto tiene que ver más con la integración de bloques económicos, y Guatemala debe mirar hacia el sur para sumarse a distintas iniciativas”, precisó González.