Por qué el guatemalteco deberá más de Q15 mil el próximo año con la aprobación del presupuesto 2026

El presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones fue aprobado por los diputados del Congreso de la República, con el respaldo del Ministerio de Finanzas (Minfin). Junto con ello, se avaló el esquema de endeudamiento que financiará el programa de gasto estatal para el próximo año.

La proyección con datos oficiales de la cartera del Tesoro es que la deuda pública alcanzará los Q287 mil 348.5 millones, con la contratación que se llevará a cabo por medio de operaciones de crédito público, lo que implicará que la deuda por habitante ascienda a Q15 mil 691.

La tendencia muestra un crecimiento lineal ya que en 2024 la deuda per cápita era de Q12 mil 964 y en 2025 de Q13 mil 813, por lo que aumenta entre Q2 mil 727 y Q1 mil 878 en esos periodos con lo proyectado para el año siguiente. En 2015, el indicador se ubicó en Q7 mil 871.7.

Es decir, los diputados autorizaron al Minfin la colocación de bonos del Tesoro como parte del programa de gasto, lo cual también incrementa los indicadores per cápita.

Los análisis de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coinciden en que una de las preocupaciones durante el actual gobierno es el incremento desmedido de la deuda bonificable, tanto en el 2025 como en el 2026, lo que ha elevado la deuda interna.

En el 2025, el Congreso de la República autorizó —a propuesta del Minfin— un cupo de Q25 mil 104 millones con el argumento de que el destino sería infraestructura. Para el siguiente ejercicio fiscal, el monto aprobado es de Q25 mil 598 millones. En conjunto, en dos años se autorizaron Q50 mil 702 millones cargados a operaciones de crédito público.

Deuda pública total crecerá 24%

La deuda pública total —que aglutina la interna y la externa— también mostrará un crecimiento sustancial del 15%, al compararse con las cifras disponibles al 31 de octubre último, que ascienden a Q249 mil 738 millones.

Es decir, para diciembre del 2026 se sumarán Q37 mil 610 millones más, con lo aprobado por el Congreso tanto en bonos como en préstamos.

A diciembre del 2023, el saldo de la deuda fue de Q222 mil 575 millones; en el 2024 se proyecta en Q231 mil 324 millones; en octubre alcanzó los Q249 mil 738 millones, y se prevé que llegue a Q287 mil 348 millones en el 2026.

Durante la actual administración de gobierno, el saldo de la deuda pública pasará de Q231 mil 324 millones en el 2024 a Q287 mil 348 millones, lo que representa un incremento de Q56 mil 24 millones, es decir, un 24%.

En el 2024, la relación deuda/PIB cerró en 26.3%, y al 31 de octubre se ubicaba en 26.7%, pero podría alcanzar entre 33% y 34% del PIB, un indicador todavía manejable, pero en crecimiento.

Deuda interna subirá 24.1%

Para el 2026, las cifras oficiales indican que la deuda interna (bonificable) se ubicará en Q168 mil 294 millones y la deuda externa en Q119 mil 53 millones, lo que supondrá un crecimiento del 24.1% y del 4.2%, respectivamente, en comparación con el reporte de Operaciones de Crédito Público del Minfin, con corte al 31 de octubre pasado.

A esa fecha, la deuda interna registrada era de Q135 mil 565 millones y la deuda externa de Q114 mil 172 millones; es decir, los aumentos proyectados son de Q32 mil 729 millones y Q4 mil 881 millones, en cada caso.

Sobre los riesgos, los análisis coinciden en que el presupuesto presenta una alta dependencia de bonos del Tesoro, los cuales son vulnerables a las tasas de interés. Además, el proyecto aprobado tiene un componente estrictamente procíclico: si suben las tasas de interés globales, también se elevará el costo del servicio de la deuda.

Advierten sobre endeudamiento excesivo

Hugo Maúl, investigador del Cien, declaró que el monto de la deuda es motivo de preocupación, dado que hay rubros de gasto con esa fuente de financiamiento, sobre todo en programas donde no se percibe una mejora en las condiciones de vida de los guatemaltecos.

Érick Coyoy, analista de Asíes, comentó que una de las alertas es el crecimiento desmesurado de la deuda en el 2025 y el 2026, ya que Guatemala no tiene capacidad de endeudamiento suficiente, debido a sus ingresos reducidos, lo que incrementa el riesgo de impago.

Recursos de deuda no usada sostendrán gasto

En un comunicado, el Icefi expone que el Congreso redujo en Q2 mil millones la colocación de bonos del Tesoro, que quedó autorizada para el 2026 en Q25 mil 598.9 millones. En cambio, el uso de recursos de caja —provenientes sobre todo de deuda bonificada colocada en la banca privada en el 2025, pero no ejecutada para gasto público— aumentó en esa misma cantidad, quedando en Q5 mil 417.1 millones.

Se estima que los saldos de deuda bonificada colocada pero no utilizada en el 2025, y que constituirán recursos de caja disponibles en el 2026, podrían superar incluso el ajuste aprobado por el Congreso.

¿Qué es?

Se conoce como crédito público al conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones realizadas por el Estado para captar medios de financiamiento que implican endeudamiento o modificaciones en la estructura de pasivos.

Es competencia del órgano rector del sistema de crédito público atender los servicios de la deuda pública conforme a las previsiones presupuestarias y a los compromisos financieros asumidos. Por ello, la política crediticia del país debe definirse en función del grado de desarrollo e integración de la sociedad, determinado por su impacto social.

Se considera que el efecto de la deuda pública es considerable y se refleja tanto en la estabilidad económica como en el bienestar y la atención a la población.

A medida que el país se endeuda más, una porción anual del presupuesto se destina al pago de intereses, lo que limita los recursos disponibles para sectores como educación, seguridad, infraestructura y salud.

La afectación de la deuda pública para la población es indirecta, ya que, al aumentar su monto, se reduce la capacidad de inversión en programas sociales o infraestructura que inciden en la mayoría de los ciudadanos.