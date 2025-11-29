Presupuesto 2026: Congreso autoriza proceso de deuda para ampliar muelle en portuaria Quetzal

Los diputados avalaron esta semana el presupuesto de ingresos y egresos por Q163 mil 469 millones para el 2026, en el cual también se incluyó la preparación de una operación de crédito público destinada a la ampliación de la infraestructura crítica en la EPQ, en Escuintla.

El artículo 109 del decreto 27-2025 establece la “Preparación de operación de crédito público para el Proyecto de Ampliación Portuaria de la EPQ”, por lo que deberá formularse, estructurarse y someterse a la opinión de la Junta Monetaria a más tardar el 31 de julio del 2026.

Esto implica que, en el presupuesto del 2027, el Ministerio de Finanzas deberá incluir una fuente de financiamiento para el proyecto, ya sea mediante un préstamo con organismos o agencias internacionales, o mediante la emisión especial de bonos del Tesoro.

La operación de crédito público deberá basarse en los estudios técnicos, diseños y recomendaciones elaborados por el Usace, que en el 2025 comenzó con el análisis para ampliar y modernizar los muelles 5, 6, 7 y 8, con el fin de incrementar la capacidad del recinto portuario.

El documento oficial con los resultados del Usace será considerado como “el marco técnico de referencia para la ejecución del proyecto”.

Además, la EPQ, en coordinación con los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; de Relaciones Exteriores, y de Finanzas, deberá gestionar, suscribir y supervisar los acuerdos de cooperación para la ampliación portuaria, y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por el Cuerpo de Ingenieros.

El Ministerio de Finanzas será responsable de formular las gestiones presupuestarias, financieras y de cooperación internacional, y deberá incorporar esta operación de crédito al programa de gasto del 2027, con miras a su ejecución ese mismo año.

Es decir, el Legislativo se compromete a aprobar y financiar las obras durante ese ejercicio fiscal.

Ampliación de muelles comenzaría en el 2027

El viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fernando Suriano Buezo, explicó a Prensa Libre que el contrato suscrito contempla la ampliación de los muelles comerciales 5, 6, 7 y 8 en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ya que la Ley del Presupuesto del 2026, aprobada por el Congreso, dejó establecido que pueden prepararse las negociaciones financieras para ejecutar el proyecto.

Se brinda un horizonte adecuado, porque en esta primera fase deben sentarse las bases del proyecto, que incluyen condiciones, estudios y otros requerimientos; la segunda fase será la construcción, financiada con préstamos”, afirmó.

El funcionario agregó que los equipos técnicos ya están trabajando en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace), la EPQ y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, “para ejecutar la ruta prevista, de modo que en el 2027 comience la ampliación de los muelles”.

Gobierno busca financistas para EPQ

Sobre el costo que representará la fase de construcción en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el viceministro Suriano Buezo indicó que aún no se tiene una cifra oficial, ya que los estudios técnicos están en desarrollo por parte del Usace, los cuales permitirán establecer una proyección.

Sin embargo, estimó que el monto podría alcanzar los Q4 mil millones, aunque advirtió que no se trata de una cifra definitiva.

“Los estudios son los que realmente van a establecer el dato”, aclaró el funcionario.

El viceministro adelantó que se presentarán solicitudes de interés ante organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de definir el alcance de la operación y realizar los requerimientos respectivos a sus directorios. Aclaró que, por ahora, no hay nada oficial.

En todo caso, remarcó que para septiembre del 2026 ya se contará con la información oficial.