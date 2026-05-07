Ingreso de remesas sigue en aumento y supera los US$2 mil 140 millones en abril

Los migrantes guatemaltecos enviaron al país US$2 mil 141.2 millones en remesas familiares en abril del 2026.

La cifra representa un crecimiento de 7.9% respecto del mismo mes del año pasado, con US$156.6 millones más.

De forma acumulada, en el primer cuatrimestre del 2026 se alcanzaron US$8 mil 431.6 millones (US$804.3 millones más), un aumento de 10.5% respecto del mismo período del 2025, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Marzo de este año sigue siendo el mes con récord histórico, con US$2 mil 441 millones, equivalente a unos Q18 mil 673 millones, lo que significa un crecimiento interanual de 21.9%.

El comportamiento al alza en estos dos meses ocurre en una coyuntura de tensiones geopolíticas internacionales en Medio Oriente, lo que ha derivado en alzas en el precio del barril de petróleo y de los productos refinados a escala global.

El 28 de febrero de este año se recrudeció el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, cuando los dos primeros lanzaron un ataque militar, seguido de respuestas por parte de Irán. Aunque se ha declarado un alto al fuego hace alrededor de tres semanas, las posturas expresadas por los países y otras medidas siguen creando incertidumbre, entre estas por la situación en el estrecho de Ormuz.

El conflicto ha derivado en una variación acumulada al alza de alrededor de 85.3% en los precios del petróleo, según explicó el miércoles el presidente del Banguat, Álvaro González Ricci.

El funcionario expuso también que el quetzal se ha apreciado frente al dólar desde mediados del 2025, pero durante mayo del 2026 el tipo de cambio alcanzó su nivel más bajo del año, específicamente el 5 de mayo, cuando el dólar se cotizó en Q7.63017, con comportamientos similares durante la semana.

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Ese comportamiento se atribuyó a que están ingresando al país más divisas de las que demanda el sistema financiero, principalmente por el aumento en las remesas familiares y el crecimiento de las exportaciones.

Las remesas familiares crecieron 18.6% el año pasado, al alcanzar US$25 mil 530 millones.

Para el 2026 se proyecta que alcancen casi los US$27 mil millones (alrededor de 5% más), refirió González.