Guatemala rompe récord en remesas en marzo: crecimiento coincide con crisis geopolítica y alza del petróleo

Las divisas por remesas familiares en Guatemala establecieron un récord al situarse en US$2 mil 441 millones, equivalente a unos Q18 mil 673 millones, solo en marzo, en medio de tensiones geopolíticas internacionales en Medio Oriente, así como del alza en el precio del barril de petróleo y de los productos refinados a escala global.

La actualización de la balanza cambiaria de este jueves 9 de abril indica que se registró un incremento en las transferencias que realizan los migrantes que residen en Estados Unidos a sus familiares, al alcanzar US$2 mil 441 millones solo en marzo, por lo que supera los montos mensuales de los últimos 12 meses.

En marzo del 2026 ascendió a US$2 mil 441.8 millones, superior en US$438.1 millones, es decir, 21.9% respecto de marzo del 2025, cuando alcanzó un total de US$2 mil 003.7 millones, según una fuente oficial.

Las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat) indican que las transferencias recibidas en marzo superan los US$2 mil 390 millones de octubre del 2025, que era el monto más alto.

Además, es la cifra más elevada del primer trimestre del 2026, ya que en enero fue de US$1 mil 954 millones y en febrero de US$1 mil 893 millones.

Eso significa que la tendencia observada entre enero y febrero fue revertida en marzo, que coincide con el incremento desmedido de los combustibles y el conflicto geopolítico internacional, que ha marcado una volatilidad en el precio del crudo, así como en las economías.

En el 2025, el monto total de remesas recibido fue de US$25 mil 530 millones, mientras que en el primer trimestre del 2026 ya se acumulan US$6 mil 290 millones, lo que refleja un ritmo de crecimiento sostenido, impulsado por mayores envíos en marzo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas internacionales y el encarecimiento de los combustibles.