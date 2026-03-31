Junta Monetaria advierte mayor incertidumbre global por conflicto en Oriente Medio y alza en el precio del petróleo

Las autoridades de la Junta Monetaria (JM) dieron a conocer un análisis a profundidad sobre la coyuntura económica global e interna, luego de la evolución del conflicto geopolítico en Oriente Medio, así como de las limitaciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico.

En la sesión del miércoles 25 de marzo, los integrantes de la JM abordaron la perspectiva económica, así como los efectos que podrían presentarse y los pronósticos.

Por el momento, se explicó que en el entorno externo se consideran las perspectivas de crecimiento económico del FMI, contenidas en el informe de evaluación a comienzos del año, las cuales indican que la economía mundial registró un crecimiento de 3.3% en el 2025, por lo que se espera que para el 2026 se ubique en un valor similar.

Las autoridades monetarias explicaron que el FMI se encuentra en revisión de las perspectivas de crecimiento, las cuales se darán a conocer en abril, con la expectativa de si se realizarán ajustes pertinentes.

De momento, se ha conocido que las disrupciones en el mercado internacional del petróleo, según el FMI, debido al conflicto en Oriente Medio, podrían tener incidencia en las perspectivas de crecimiento económico.

El crecimiento de 3.3% de la economía mundial está sustentado en el crecimiento de 1.7% de las economías avanzadas y de 4.4% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo el año pasado.

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Para el 2026, el crecimiento de las economías avanzadas sería de 1.8%, superior al 1.7% del 2025, y en las economías de mercados emergentes, de 4.2%, un poco más moderado que el año anterior. En el caso de los principales socios comerciales, se estima que crecieron a un ritmo de 2.1% el año anterior y se esperaría una mejora hacia 2.3% en el 2026.

Sin embargo, se indicó que la escalada en el conflicto geopolítico por la guerra suscitada entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado un incremento de la incertidumbre a nivel internacional.

Sube índice geopolítico y afecta mercados globales

Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), y David Samayoa, director del Departamento de Análisis Macroeconómico de la banca central, expusieron que el índice de riesgo geopolítico ha registrado un alza considerable, incluso superior a la registrada durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos técnicos explicaron que el índice refleja alta incertidumbre a nivel internacional, lo cual está provocando disrupciones en los principales mercados de materias primas, sobre todo en el precio internacional del petróleo y sus derivados.

“Ahora, con la guerra que se está suscitando en la región de Oriente Medio, nuevamente empezó a subir —el índice—, lo que refleja los niveles elevados de incertidumbre que existen. Esos niveles elevados de incertidumbre, sumados a la disrupción en uno de los principales pasos del petróleo del mundo, como es el estrecho de Ormuz, que permanece de facto cerrado, han generado un incremento considerable en el precio internacional del petróleo”, se expuso.

Autoridades del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria exponen análisis del conflicto geopolítico en Oriente Medio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Volatilidad marca el alza del petróleo

Se dio a conocer que el precio del barril de petróleo en el mercado spot registró un incremento de US$90.32, lo que significa un aumento de 57.30% en comparación con el 2025.

También se informó que, en las últimas semanas, se ha registrado alta volatilidad.

El índice de riesgo geopolítico ha registrado un alza considerable, incluso superior a la registrada durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al excluir la volatilidad del precio spot, el valor promedio en marzo es de US$71.29 al 25 de marzo, superior a los US$64.81 del 2025.

El escenario base indica que el precio se ubicará alrededor de US$60 y se considera que la disrupción será temporal. Además, se precisó que, al solucionarse el conflicto y cesar las hostilidades, se observarían precios similares a los registrados en febrero del 2026.

En el plano interno, la JM también brindó una perspectiva y afirmó que las proyecciones de crecimiento económico se mantienen en el rango previsto, con 4.1% como valor central.

Actividad económica crece y mejora confianza

Samayoa declaró que hay indicadores de corto plazo, como el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), que en enero registró un crecimiento de 4.4%, y que el índice de confianza en la actividad económica, a febrero, está por encima de la zona de expansión (62%), lo cual es positivo.

En cuanto a las remesas, indicó que se mantienen con un ritmo de crecimiento de 6.7% al 19 de marzo y se prevé un crecimiento de 5% para finales del año.

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Las exportaciones, con datos a enero, crecieron 7.4%, y las importaciones tuvieron una contracción de 4.4%, pero se estarían recuperando en el resto del año.

Además, el desempeño del crédito bancario al sector privado, con datos al 19 de marzo, registra un crecimiento de 7.1%, y se espera que hacia finales del año crezca entre 8% y 10%, es decir, alrededor de 9%.

Se dio a conocer que la Junta Monetaria (JM) realizará una revisión de la economía en abril, luego de conocer el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las reuniones anuales.

SAT registra caída en ingresos aduaneros

Werner Ovalle, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), añadió que hay un efecto entre enero y febrero de este año, derivado del precio del barril de petróleo, en la recaudación.

Confirmó que, con cifras al 28 de febrero, la recaudación aduanera registró una reducción neta de Q141.6 millones, explicada por una disminución de Q107.6 millones, asociada al diferencial interanual en el precio de los combustibles, y de Q34 millones por efecto del tipo de cambio.

Eso significa que, si el precio del petróleo aumenta —como lo observado en marzo—, la recaudación podría incrementarse.

En cuanto a las perspectivas, añadió que, como punto de partida, la SAT da seguimiento a los registros de comercio exterior para analizar su efecto en la recaudación.