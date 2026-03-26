Subsidio a los combustibles y diésel: expertos sugieren quitar recursos a Codedes para financiarlo

El uso de los recursos asignados para este ejercicio fiscal a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), tanto en aporte ordinario como extraordinario, puede destinarse al financiamiento de los programas de subsidios, expusieron analistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

La medida es viable y puede ser una respuesta inmediata para los consumidores, dado que los recursos no están siendo utilizados, indicaron los consultados. En el planteamiento se toma como referencia que, en los últimos años, la ejecución de los Codedes ha sido baja, por lo cual habrá un remanente no ejecutado.

Los datos oficiales indican que los Codedes tienen un presupuesto vigente de Q13 mil 767 millones para el 2026 y registran una ejecución de 0.29% al 25 de marzo.

Icefi plantea usar fondos de Codedes para subsidio

Para Ricardo Barrientos, director del Icefi, el Congreso de la República debería trabajar en una modificación del presupuesto, ya que, con base en criterios técnicos, se anticipa que en el 2024 y el 2025 la asignación presupuestaria actual para los Codedes no se ejecutará en su totalidad.

“Por lo tanto, ahí hay suficiente espacio presupuestario y recursos ya aprobados para financiar el subsidio. Alcanza de sobra, porque los Consejos tienen más de Q13 mil millones y este año pueden ejecutar unos Q8 mil millones”.

Explicó que solo en ese rubro habría entre Q5 mil millones y Q6 mil millones “que ya se sabe que no se ejecutarán”.

Respalda recorte a Codedes para financiar subsidio

En esos términos coincide Érick Coyoy, analista de Asíes, quien considera que los Codedes, al no ejecutar todo su presupuesto, “es factible pensar que una parte del techo presupuestario de los Codedes se utilice para asignar recursos al subsidio de los combustibles”.

A su juicio, es legalmente viable y, en el programa que planteó el Ejecutivo y que el Congreso aprobó, serían los diputados quienes lo modifiquen.

“Es factible, financiera y legalmente, recortar el presupuesto de los Codedes, considerando que no lo van a ejecutar”, añadió Coyoy.

Ejemplificó que, respecto de los recursos, el Congreso debería decidir si los fondos que se aprueban para el subsidio provienen del IVA-Paz, que se asigna a los Consejos, o si el Gobierno debería identificar otras fuentes.

Lo que sí es factible es utilizar el espacio presupuestario que no ejecutarán los Codedes, pero el Congreso deberá analizar de dónde saldrán esos recursos financieros, ya que existe un articulado que solo ese organismo podría modificar.