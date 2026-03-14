Baja ejecución marca primeros tres meses del presupuesto de Codedes en el 2026

Proyectos viales, de educación, así como proyectos de agua y tratamiento de aguas residuales son algunos de los principales que han sido priorizados en los primeros tres meses del 2026 por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), según datos contenidos en el portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los datos indican que hasta el 13 de marzo se han ejecutado un total de Q14 millones 967 mil 41.61 en transferencias para los Codedes, equivalente al 0.11% del presupuesto vigente que asciende a Q13 mil 767 millones 119 mil 462.67. Este vigente es el total de la suma del presupuesto asignado para el presente año, que asciende a Q7 mil 257 millones 617 mil 728.74, más el saldo de Q6 mil 509 millones 501 mil 733.93 proveniente de los fondos no ejecutados del año anterior y autorizados por medio del decreto 7-2025 aprobado por el Congreso, que contiene la Ley de los Codedes.

Según los datos, los Q14 millones 967 mil que han sido ejecutados hasta el momento han sido destinados principalmente a cinco rubros: proyectos relacionados con transporte por carretera por un total de Q10 millones 154 mil 823. Luego se encuentran proyectos de educación diversificada por un monto de Q1 millón 673 mil 383. También hay proyectos para la ordenación y tratamiento de aguas residuales por Q1 millón 330 mil 412; proyectos para abastecimiento de agua por Q1 millón 250 mil y proyectos para educación primaria por Q467 mil 325.

Departamentos con mayor gasto

En cuanto a los departamentos con mayor ejecución, Guatemala encabeza la lista, ya que del presupuesto vigente para Codedes, que asciende a Q759 millones 970 mil, ha gastado Q10 millones 125 mil 969.21. De los cinco rubros mencionados anteriormente, el departamento central ha invertido en cuatro, que son proyectos de transporte por carretera por Q6 millones 731 mil; proyectos de educación diversificada por Q1 millón 673 mil 383; proyectos para abastecimiento de agua por Q1 millón 250 mil y proyectos para educación primaria por Q467 mil 325.

En estos últimos tres rubros, que se encuentran dentro de los cinco con más ejecución, según el Ministerio de Finanzas, el departamento de Guatemala ha realizado la inversión total en lo que va del año.

Escuintla, con un presupuesto vigente de Q264 millones 278 mil para los Codedes, es el segundo departamento con mayor ejecución, con Q3 millones 424 mil 779.10 y ha invertido la mayor parte en proyectos de transporte por carretera con Q3 millones 423 mil 815.

Sacatepéquez es el tercer departamento con mayor ejecución. Del presupuesto vigente de Q240 millones 141 mil, ha utilizado Q1 millón 330 mil 890.64. De este monto, ha destinado Q1 millón 330 mil 412 a proyectos de ordenación y tratamiento de aguas residuales. Dicho monto es el que suma la totalidad de ese rubro, que es uno de los cinco principales en ejecución reportados por la cartera del tesoro.

Petén reporta que del presupuesto vigente -Q323 millones 709 mil-, ha ejecutado Q69 mil 847.97, equivalente a 0.02%. Según la información del Minfin, el rubro al que se ha destinado el monto ejecutado, es el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación que es el encargado de administrar los ingresos por regalías petroleras, destinadas a proyectos de desarrollo, infraestructura y energías renovables en zonas de actividad petrolera, esto a pesar de que desde el 2025 se suspendieron las actividades petroleras en el campo Xan, que se encontraba en el Parque Nacional Laguna del Tigre, y que estaba a cargo de la empresa Perenco.

Pero, así como estos departamentos han ejecutado ya una parte mínima de los fondos que les han sido asignados para proyectos de Codedes, hay otros que presentan hasta el momento un cero por ciento de ejecución, como Huehuetenango, con presupuesto vigente 633 millones 834 mil; El Progreso, que tiene un presupuesto vigente de Q573 millones 283 mil; Jalapa, con un vigente de Q275 millones 309 mil; Retalhuleu, con plan de gastos vigente de Q221 millones 716 mil; y Zacapa, que tiene un presupuesto vigente de Q197 millones 96 mil.

Baja inversión

Según indica Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), el país tiene una de las inversiones públicas más bajas de América Latina, con solo un 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB). En este marco, indica que los fondos que se canalizan por medio de los Codedes son demasiado altos, incluso superando los presupuestos de algunos ministerios.

También asegura que, a pesar de la gran cantidad de recursos con los que cuentan, la ejecución del gasto es deficiente, ya que en el 2024 solo se ejecutó un 52% y en el 2025 el 62% de los fondos asignados.

“Hay una caída muy fuerte en la ejecución en 2024 donde apenas se ejecutó 52% y en el 2025 donde la ejecución fue del 62% donde vemos también que los montos superan de hecho a los presupuestos de muchos ministerios a través de los Codedes. Por ejemplo, se ejecutan más fondos que el presupuesto de la defensa o que el presupuesto de desarrollo social o incluso el presupuesto de agricultura. Definitivamente, los recursos que se asignan a través de los consejos departamentales de desarrollo deben revisarse y la metodología y la forma en que se ha venido trabajando”, asegura.

También indica que la distribución de los recursos no sigue un criterio técnico que esté basado en las necesidades de cada localidad, sino que responde a un enfoque político.

“Lo que uno ve es que todavía en esa priorización de los recursos, pues no necesariamente hay un ejercicio técnico de cómo se distribuyen esos recursos y luego, pues obviamente, hay un enfoque muy político. Hay que replantear la composición de la integración de los consejos nacionales de desarrollo porque definitivamente hay mucha representación de organizaciones que no necesariamente representan a nadie”, indica Zapata.

Fondos en año electoral

Zapata también advierte de que los Codedes han asumido responsabilidades que deben ser solventadas por el Organismo Ejecutivo, lo que desarticula la capacidad de los ministerios de ejecutar grandes proyectos. Además, indica que al ser el 2026 un año preelectoral también el riesgo de malos manejos aumenta con menos control y transparencia.

“Este es un año preelectoral. El 2026 se presta mucho también a la mala ejecución de fondos el tema de los Codedes, porque hay poco control y la fiscalización se vuelve menos transparente”, indica.

Se solicitó la postura de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), así como de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para conocer más detalles sobre el avance de la ejecución del presupuesto destinado a los Codedes, así como de los departamentos que no han mostrado alguna ejecución, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Departamentos con mayor ejecución de fondos de los Codedes:

Guatemala, presupuesto vigente Q759 millones 970 mil . Ejecutado Q10 millones 125 mil 969.21

Escuintla, presupuesto vigente Q264 millones 278 mil . Ejecutado Q3 millones 424 mil 779.10

. Ejecutado Q3 millones 424 mil 779.10 Sacatepéquez, presupuesto vigente de Q240 millones 141 mil. Ejecutado Q1 millón 330 mil 890.64

Petén, presupuesto vigente Q323 millones 709 mil. Ejecutado Q69 mil 847.97

Departamentos que 0% de ejecución de fondos de los Codedes: