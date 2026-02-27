Q192 millones para los Codedes: Conadur avala distribución para el 2027

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, presentó al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) los montos por distribuir a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), así como los techos máximos de preinversión e inversión pública para el ejercicio fiscal del 2027.

En primer término, informó sobre la distribución de la fuente 21, por Q192.25 millones.

Para la región metropolitana —Guatemala— se asignaron Q23.6 millones. En la región norte, Baja Verapaz recibirá Q6.4 millones y Alta Verapaz Q12.7 millones. En la región nororiente, los montos se distribuyen entre El Progreso, Izabal, Zacapa y Chiquimula, sumando Q23.5 millones.

La región suroriente —Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa— totalizó Q21.7 millones; la región central —Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla—, Q21.6 millones; la región suroccidente —Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos—, Q49.4 millones; la región noroccidente —Huehuetenango y Quiché—, Q25.4 millones. y Petén, Q7.5 millones.

Posteriormente, se dieron a conocer los montos máximos de preinversión e inversión pública para el 2027, financiados principalmente con el IVA-Paz y el impuesto sobre la distribución de petróleo y sus derivados. Ambas presentaciones fueron sometidas a votación y aprobadas por mayoría.

Bertha Zapeta, viceministra de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), durante su intervención en la sesión del Conadur. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Plan K’atun al 2052

Además, con el fin de adaptar las metas nacionales a nuevos desafíos, durante la sesión del Conadur se presentó la propuesta de actualización del Plan Nacional de Desarrollo K’atun, ampliando su horizonte estratégico al 2052. Se prevé tener una primera versión en octubre.

Entre los nuevos desafíos ante los cuales se busca adaptar dichas metas se encuentra el cambio climático, los efectos de la pandemia y los rezagos en varios indicadores.

