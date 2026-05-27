MetroRiel proyecta 22 estaciones y recorridos de 41 minutos: el tren ligero que conectará Centra Sur y Centra Norte

La propuesta del MetroRiel en Guatemala continúa avanzando en su fase de planificación y estudios técnicos, con el objetivo de convertirse en uno de los proyectos de movilidad urbana más importantes para la capital.

El sistema de transporte busca conectar Centra Sur con Centra Norte mediante un tren ligero que recorrerá aproximadamente 21 kilómetros a través de la antigua línea férrea.

El proyecto se viene trabajando desde hace una década, en el 2016. Durante el gobierno de Bernardo Arévalo se tuvo la visita de ingenieros estadounidenses en mayo del 2025, cuando los expertos afirmaron que en su primer eje el MetroRiel era técnicamente viable.

No obstante, el proyecto fue abordado recientemente durante el foro “Acuerdos Gobierno a Gobierno: Soluciones para el MetroRiel y un nuevo modelo de movilidad urbana en Guatemala – el caso del Reino Unido”, organizado por la Embajada Británica en Guatemala y el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido (DBT).

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Gobierno trabaja en estudios de factibilidad

Durante la actividad, Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, informó que el Gobierno desarrolla estudios de factibilidad, evaluación económica, actualización de demanda y modelos financieros con apoyo del Banco Mundial.

Además, se trabaja en asistencia técnica especializada y en un convenio con el Registro de Información Catastral (RIC), con el fin de fortalecer la certeza jurídica del proyecto.

Actualmente, el MetroRiel se encuentra en la fase de actualización de estudios para el proceso de factibilidad y la futura precalificación de inversionistas.

Cómo funcionará el MetroRiel

El proyecto contempla una línea de aproximadamente 21 kilómetros y 22 estaciones, utilizando el derecho de vía de la antigua línea férrea entre el Atlántico y el Pacífico.

La propuesta busca desarrollar un sistema de tren ligero que ayude a reducir la congestión vehicular en el eje norte-sur de la ciudad de Guatemala, donde la saturación vial alcanza hasta el 95% durante las horas pico.

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Según la planificación, el sistema tendría capacidad para movilizar aproximadamente 250 mil usuarios diarios y hasta 17 mil 600 pasajeros por hora en el tramo de mayor demanda.

Además, los trenes circularían con intervalos de tres minutos durante las horas pico y alcanzarían una velocidad comercial de 27 kilómetros por hora.

Según detalla un documento del modelo de transporte de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), actualmente Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el proyecto prevé una flotilla inicial de 35 trenes; sin embargo, debido a que la concesión está planteada para un período de 30 años, la cantidad de unidades podría superar las 50 en su etapa final de operación.

Estaciones proyectadas

De acuerdo con el Informe Ejecutivo 2023 de Anadie, actualmente ANI, el proyecto del MetroRiel podría contar con al menos 22 estaciones a lo largo de su recorrido.

La propuesta también contempla conectar, de sur a norte, al menos cinco zonas de la ciudad de Guatemala: zonas 12, 8, 1, 6 y 17, además de enlazar las terminales de Centra Sur y Centra Norte.

Estaciones proyectadas del MetroRiel

Dos estaciones en el Sur de la ciudad

Centra Sur

Bulevar Justo Rufino Barrios

Cinco Estaciones en Zona 12

46 calle, colonia Eureka

46 calle

31 calle, Usac

14 calle, Reformita

Pamplona

Dos estaciones en Zona 8

37 calle

La Terminal

Cuatro Estaciones en Centro Histórico y zona 1

Teatro Nacional

Estación Central Fegue

Gerona

7ª calle

Una Estación en Zona 6

La Ermita

Cinco estaciones en zona 17 y norte de la ciudad

Las Vacas

Portales del Norte

Residenciales del Norte

Parque Norte

Centra Norte

Asimismo, el sistema estaría integrado con otros modelos de transporte urbano, como Transmetro y Transurbano, con el objetivo de facilitar la movilidad de los usuarios y mejorar la conectividad en distintos puntos de la capital.

Obras complementarias y movilidad sostenible

El proyecto también incluye obras complementarias para mejorar el tránsito y la conectividad urbana.

Entre ellas destacan la construcción de dos nuevos puentes multimodales: uno paralelo al puente Las Vacas y otro en la quebrada El Frutal, que permitirá conectar Centra Sur con la calzada Atanasio Tzul.

Asimismo, contempla 14 pasos a desnivel y siete pasos inferiores.

La propuesta incorpora criterios de integración urbana y sostenibilidad, con corredores verdes, áreas peatonales y carriles para bicicletas paralelos al trazado ferroviario.

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Inversión y beneficios proyectados

El MetroRiel tendría una inversión estimada de US$930 millones y costos de operación por US$602 millones, bajo un contrato de 30 años y un modelo cofinanciado.

Los ingresos provendrían de tarifas de transporte y actividades comerciales asociadas al sistema.

Entre los beneficios proyectados destacan:

Reducción del tiempo de traslado a 41 minutos en todo el eje norte-sur.

Mejora en seguridad y comodidad para los usuarios.

Reducción de 1.6 millones de toneladas de huella de carbono.

Incremento de competitividad urbana.

Generación de 5 mil empleos durante la construcción y desarrollo del proyecto.

El ministro de Finanzas Públicas explicó en el foro que se desarrolla estudios de factibilidad, evaluación económica, actualización de demanda y modelos financieros con apoyo del Banco Mundial.

Analizan acuerdo con Reino Unido para impulsar el MetroRiel

Sobre la posibilidad de concretar un acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, Menkos explicó que actualmente se evalúan distintas alternativas de financiamiento y estructuración del proyecto, incluyendo alianzas público-privadas.

Sin embargo, indicó que el objetivo es contar con un socio internacional que aporte experiencia, continuidad y transparencia en el desarrollo de una obra de largo plazo.

“Más allá de un período de gobierno”, señaló el funcionario al referirse a la importancia de garantizar la sostenibilidad del proyecto durante las próximas décadas.

En ese contexto, el ministro explicó que Guatemala considera al Reino Unido como un aliado estratégico debido a su experiencia en el desarrollo y operación de sistemas ferroviarios y de metro en distintas ciudades del mundo.