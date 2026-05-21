Bodega del AeroMetro equivale a casi ocho canchas de futbol y ya resguarda 40% del equipo para el teleférico que unirá Mixco y la capital

El proyecto del AeroMetro ya concentra en Guatemala buena parte de la infraestructura que permitirá poner en funcionamiento el sistema de transporte por cable que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco.

Actualmente, el complejo logístico utilizado como bodega resguarda alrededor del 40% del equipo total que llegará desde Europa.

Toda la armazón del AeroMetro es ensamblada por partes en Austria y enviada a Guatemala por barco. Doppelmayr mantiene el control logístico por estación; en las bodegas cada una cuenta con su propia sección y todas las piezas están identificadas con códigos QR para facilitar su control y posterior ensamblaje.

55 mil metros cuadrados tiene la bodega del AeroMetro

Durante un recorrido por las instalaciones de la bodega, Eduardo Aguirre, CEO de CableVía, explicó que en el lugar se almacenan aproximadamente 300 cargas de equipo especializado, mientras continúan arribando contenedores provenientes de Europa.

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Las bodegas ocupan cerca de 55 mil metros cuadrados. Para dimensionar el tamaño del espacio, una cancha de futbol avalada por la FIFA mide alrededor de 7 mil 140 metros cuadrados, por lo que el área utilizada para almacenamiento equivale a casi ocho canchas de futbol.

En el complejo se clasifican y preensamblan piezas electromecánicas antes de ser trasladadas a estaciones como Montúfar y Tecún Umán, donde recientemente inició el montaje del sistema electromecánico. La mayoría de las estructuras y piezas permanecen embaladas y almacenadas al aire libre, mientras que el material especializado y los componentes eléctricos son resguardados en una bodega cerrada.

Aguirre explicó que varias áreas de la bodega ya lucen parcialmente vacías debido a que gran parte de las piezas almacenadas fueron trasladadas y ensambladas en las estaciones, donde actualmente comienzan a tomar forma las estructuras del proyecto.

Torres de hierro galvanizado que sostendrán el sistema del AeroMetro permanecen almacenadas en el complejo logístico mientras avanza el montaje electromecánico en las estaciones Plaza España y Tecún Umán (Foto, Prensa Libre: Javier González)

“Si aquí lo que ven ustedes es yo diría el 40% de la carga que tiene que venir de Europa. Nos faltan alrededor de 700 furgones; tenemos aquí ahorita 300 más o menos”, indicó Aguirre.

Varias áreas de la bodega ya lucen parcialmente vacías debido a que gran parte de las piezas almacenadas fueron trasladadas hacia las estaciones, donde actualmente avanza el ensamblaje del sistema electromecánico del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: Javiér González)

21 furgones descargados en un día

El empresario detalló que el proyecto ha logrado descargar hasta 21 contenedores en una sola jornada gracias a un sistema especializado diseñado por Doppelmayr, empresa austríaca líder mundial en sistemas de teleféricos.

La maquinaria utilizada, denominada “Simplex”, fue creada para movilizar plataformas y pallets de gran tamaño con mayor rapidez y eficiencia. Según Aguirre, este sistema permite reducir el tiempo de descarga de un contenedor de aproximadamente una hora y media a solo entre 15 y 20 minutos.

La maquinaria “Simplex”, utilizada para agilizar la descarga de contenedores del AeroMetro, permanecía cubierta con una lona azul durante la visita debido a que ese día no estaba en operación. (Foto, Prensa Libre: Javier Gónzález)

“Eso nos ha dado el récord latinoamericano de descarga de contenedores aquí en Guatemala, de 21 en un día”, comentó.

Aguirre destacó que Doppelmayr, fundada en 1893, ha instalado más de 15 mil teleféricos en distintos países, por lo que aseguró que el trabajo realizado en Guatemala cuenta con estándares y certificaciones internacionales.

Especialistas europeos lideran el montaje

El montaje del sistema electromecánico del AeroMetro requiere personal altamente especializado. El proyecto cuenta con expertos provenientes de Austria y República Checa, además de técnicos mexicanos y guatemaltecos que participan en las distintas fases de instalación.

Los especialistas supervisan procesos de precisión milimétrica, especialmente en las estructuras que sostendrán los cables y las torres del sistema.

“Esto tiene que ser tan preciso que no se pueden pasar más de dos milímetros de variación”, explicó Aguirre.

La bodega cerrada resguarda componentes eléctricos y equipo especializado utilizados en el sistema electromecánico del AeroMetro. (Foto, Prensa Libre: Javier González)

Debido a ese nivel de precisión, fue necesario traer equipos especializados de topografía desde República Checa para verificar alineaciones y cimentaciones.

Además, algunas de las tareas más complejas, como el empalme de los cables principales, serán realizadas exclusivamente por técnicos europeos especializados. Cada tramo llegará desde Europa como una sola pieza de aproximadamente 90 toneladas y posteriormente será unido mediante procedimientos de alta precisión.

Las piezas del AeroMetro son ensambladas en Austria y enviadas por barco a Guatemala. Cada estación tiene un área asignada en bodega y el equipo se controla mediante códigos QR. (Foto, Prensa Libre: Javier González)

Las torres galvanizadas también son fabricadas en Austria y diseñadas para soportar condiciones extremas similares a las de sistemas instalados en zonas montañosas europeas.

Actualmente, parte del equipo ya está siendo trasladado desde las bodegas hacia las estaciones donde continuará el montaje del sistema electromecánico.

CableVía prevé iniciar operaciones de la línea 1 del AeroMetro en julio de 2027, en el tramo de Plaza España hacia El Trébol, y completar el proyecto a principios de 2028, desde El Trébol hacia Molino de las Flores.

Qué es el AeroMetro y cómo funcionará

El AeroMetro será el primer sistema de transporte por cable en Guatemala, y conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco mediante cabinas aéreas para 12 pasajeros y que se espera movilice hasta 375 mil personas al día sobre la calzada Roosevelt y sectores aledaños.

Estaciones: Plaza España, Tecún Umán, CAMIP, Trébol I, Trébol II, Hospital Roosevelt, Rus Mall/Kaminal Juyú, Utatlán, Giro, Santa Rita, Eskala y Molino de las Flores.

Precio del pasaje: Línea 1 Q4 y Línea 2 Q6.

Horario de operación: De 5:00 a 22:00 horas, con posibilidad de extenderse hasta las 23:00 horas según demanda.

Recorrido: Conectará la Ciudad de Guatemala y Mixco, principalmente sobre la calzada Roosevelt y sectores aledaños.

Líneas:

Línea 1: Plaza España–Trébol.

Línea 2: Trébol–Molino de las Flores/Centra Occidente.

Tiempo de viaje:

Línea 1: entre 8 y 10 minutos.

Línea 2: entre 20 y 30 minutos.

Recorrido completo: aproximadamente 35 minutos.

Cabinas: Más de 500 cabinas. Capacidad para 12 pasajeros por unidad. Salida aproximada de una cabina cada seis segundos.



Velocidad estimada: 23.4 kilómetros por hora (6 metros por segundo).