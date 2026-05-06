AeroMetro inicia fase 4 en Calle Montúfar: estos trabajos se realizarán en la Zona 9

La construcción del AeroMetro de Ciudad de Guatemala entró a una nueva etapa. Luego de finalizar la colocación de torres estructurales en el área de la Calle Montúfar, a partir del 11 de mayo comenzará la fase 4 de 7, correspondiente a los trabajos electromecánicos en dos estaciones que corresponden a la Línea 1.

Esta fase abarcará el tramo donde se ubican las estaciones Plaza España y Tecún Umán, puntos estratégicos de la ruta inicial entre Plaza España y El Trébol.

Las estaciones 1 Plaza España y 2 Tecún Umán, ubicadas sobre la Calle Montúfar, serán las primeras de la Línea 1 del AeroMetro en avanzar a la fase 4 de 7, correspondiente a los trabajos electromecánicos a partir del 11 de mayo. (Foto, Prensa Libre: cortesía Fundesa)

Trabajos preliminares en Plaza España

Víctor Peralta, director de Grupo Mikasa, empresa encargada del montaje electromecánico, informó que este sábado 9 de mayo iniciarán los trabajos preliminares en la Estación Plaza España, ubicada en zona 9.

Las maniobras comenzarán a las 4am, con el traslado de una grúa, contrapesos y contenedores de herramientas desde el área de almacenamiento situada en el Seminario Mayor, Mixco, en donde será, también, la Centra Occidente.

Al llegar al lugar, el personal realizará la estabilización, armado y configuración de la grúa, seguido de pruebas técnicas y revisiones de seguridad antes de comenzar el montaje.

Durante la tarde también se recibirán las primeras dos plataformas con materiales del sistema electromecánico, con el objetivo de iniciar labores formales el lunes 11 de mayo a las 7 am

Nuevos cierres viales en Calle Montúfar

Para el inicio de esta nueva etapa, durante la semana se reportó una nueva reducción de carriles sobre la Calle Montúfar, como parte de los trabajos vinculados al proyecto.

Las autoridades informaron que se mantiene restricción vehicular en la 12 calle Montúfar y 0 avenida, zona 9, donde únicamente permanece habilitado el carril central.

Con el fin de reducir congestionamientos, se recomendó a los conductores utilizar como vías alternas:

10 calle, zona 9

11 calle, zona 9

Conexión hacia avenida La Castellana

Acceso al bulevar Liberación

Así avanza la Línea 1 del AeroMetro

La Línea 1 contempla cuatro estaciones y conectará Plaza España con El Trébol. El avance actual es el siguiente:

Estación Plaza España: Ubicada sobre la Calle Montúfar. Iniciará fase electromecánica (4/7) el 11 de mayo.

Estación Tecún Umán: Ya cuenta con instalación de torres estructurales. Se prevé que continúe con fase 4 tras los trabajos en Plaza España.

Estación CAMIP: Permanece en fase 2 de 7.

Estación Trébol 1: Continúa en fase 2 de 7.

Según información compartida por la empresa desarrolladora, cada estación tendrá aproximadamente 10 metros de ancho.

Plano técnico muestra las dimensiones y alcance de la grúa que será utilizada en los trabajos electromecánicos de las estaciones Plaza España y Tecún Umán, como parte del avance del proyecto AeroMetro en la Calle Montúfar. (Foto, Prensa Libre: cortesía CableVía)

Las siete fases de construcción del AeroMetro

Con anterioridad, la Municipalidad de Guatemala ha compartido que el proyecto contempla siete etapas principales que son:

Construcción de cimientos

Colocación de bases estructurales

Instalación de torres

Trabajos electromecánicos

Construcción de estaciones

Tensión del cableado

Instalación de cabinas

Actualmente, la fase 4 se ejecutará únicamente en dos estaciones de la Línea 1 ubicadas sobre la Calle Montúfar.

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Rutas, estaciones y tarifas del AeroMetro

Las cabinas tendrán capacidad para 10 a 12 pasajeros, aire acondicionado y ventanas panorámicas. El sistema operará aproximadamente 17 horas al día.

Ruta 1: Plaza España – El Trébol

Tarifa: Q4

Cuatro estaciones: Plaza España Tecún Umán CAMIP Trébol 1



Ruta 2: El Trébol – Calzada Roosevelt

Tarifa: Q6

Siete estaciones: Trébol 1 Hospital Roosevelt Kaminal Juyú-Mirador-RusMall Utatlán Santa Rita Escala Cotió Molino de las Flores



También se prevé integración con líneas del TransMetro (L7, L12 y L13), ciclovías y buses Express Mixco.

Mapa del recorrido del AeroMetro muestra sus dos trayectos y las 11 estaciones proyectadas, que conectarán Plaza España, El Trébol y la Calzada Roosevelt a la altura de Molino de las Flores. (Foto, Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Guatemala)

Tiempo de construcción y operación estimada

La construcción total de ambas líneas está proyectada para completarse en un plazo máximo de 30 meses, luego de haber iniciado formalmente en noviembre del 2025.

Si se cumplen los plazos establecidos, el AeroMetro podría iniciar operaciones graduales en el 2027, comenzando con la Línea 1, tras superar pruebas técnicas y certificaciones internacionales.