La PMT informa de cambios en la circulación en la zona 9 por trabajos del proyecto AeroMetro

A partir de este miércoles 6 de mayo habrá cambios importantes en la circulación vehicular en los alrededores de la Plaza España, en la zona 9 de la capital, por el avance de los trabajos del proyecto AeroMetro Guatemala en su Estación Uno.

Autoridades de tránsito explicaron que la obra avanza hacia una nueva fase, que incluye la instalación del sistema electromecánico, lo que obliga a efectuar ajustes temporales en la movilidad para permitir la continuidad de la construcción sin suspender completamente el tránsito.

El principal impacto se concentrará en la 12 calle, entre la 6a. avenida y la Plaza España, donde se registra reducción de carriles y cierres puntuales a causa de maniobras con maquinaria pesada y trabajos con grúa.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, explicó que el carril proveniente de El Trébol, que llega hasta la calle Montúfar, tendrá cambios, ya que si el vehículo circula por la pista izquierda debe virar en la 5a. avenida. Habrá un tramo contra la vía en la 11 calle para llegar hasta la 7a. avenida, añadió.

Además, si se circula en el carril reversible del bulevar Liberación hacia la calle Montúfar, en la pista derecha se podrá virar en la 4a. avenida para llegar a la 14 calle de la zona 9.

La 12 calle, de la 6a. a la 7a. avenida, tiene dos pistas; la del lado derecho estará bloqueada, mientras que la pista izquierda estará habilitada para llegar a la Plaza España. También se pueden utilizar las 10 y 11 calles como vías alternas para movilizarse desde la 7a. avenida hasta la avenida La Castellana.

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Como parte del plan de movilidad temporal, calles como la 11 y 10a., junto con la 6a. avenida, se convierten en rutas clave para redistribuir la circulación vehicular, según la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Además, la calle Montúfar funcionará como vía de conexión hacia la 4a. y 5a. avenidas, lo que permitirá desvíos estratégicos para evitar congestionamientos en el área intervenida.

Las rutas cuentan con señalización diferenciada por colores y el apoyo operativo de agentes de la PMT, quienes coordinarán la circulación.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos, utilizar aplicaciones de navegación y considerar tiempos adicionales de traslado mientras avanzan las obras del AeroMetro en este sector capitalino.

🚡 Recuerda que a partir de mañana 6 de mayo, habrá disminución de carriles por avances en la instalación del sistema eléctrico de @AerometroGt. Toma en cuenta estas rutas alternas si transitas por la 12 calle, entre 6a avenida y Plaza España #Zona9.#AeroMetroGt #TráficoGt… pic.twitter.com/QdX28X5GiG — MuniGuate (@muniguate) May 5, 2026

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